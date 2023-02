Nữ diễn viên 4 lần đóng bom tấn tỷ USD

Zoe Saldana trở thành diễn viên đầu tiên trong lịch sử dắt túi 4 siêu bom tấn thương mại bao gồm "Avatar", "Infinity War", "Endgame" và "Avatar 2".

Sau hơn 6 tuần ra mắt, Avatar 2 phá vỡ nhiều kỷ lục và lọt vào BXH phim có doanh thu cao nhất mọi thời. Nữ diễn viên chính - Zoe Saldana - cũng theo đó mà trở thành ngôi sao đầu tiên góp mặt trong cả 4 dự án điện ảnh ăn khách nhất lịch sử.

Dẫu tài năng của Saldana chưa thực sự được giới hàn lâm đánh giá quá cao, cô vẫn là đại diện đáng tự hào của người da màu trên hành trình chinh phục điện ảnh.

Nỗ lực thay đổi dù trải qua tuổi thơ bất hạnh

Zoe Saldana sinh năm 1978 tại New Jersey. Cha của cô đến từ Cộng Hòa Dominica và mẹ là người Puerto Rico. Bi kịch ập đến bất ngờ với gia đình Saldana khi cha cô bị một vụ tai nạn giao thông cướp đi mạng sống. Cô bé 10 tuổi khi đó phải xa mẹ về sống cùng họ hàng ở Dominica trong suốt 7 năm.

Ngay từ nhỏ, Saldana đã có đam mê với bộ môn nhảy múa. Đó là lý do thôi thúc cô đăng kí học ballet và một số bộ môn vũ đạo khác tại học viện Espacio de Danza Dance. Ước mơ lớn nhất của cô lúc bấy giờ là được biểu diễn trên sân khấu chuyên nghiệp.

Tuy nhiên, sau khoảng thời gian dài gắn bó, cô quyết định từ bỏ giấc mơ lúc nhỏ. Saldana nghĩ rằng mình không có đôi chân phù hợp và còn nhiều ước mơ nghệ thuật khác, không chỉ gói gọn trong ballet. Cô mong muốn được trải nghiệm những điều lớn lao hơn thay vì chỉ là một sàn diễn ballet chuyên nghiệp. Thế nhưng, chính thành quả rèn luyện tại Espacio de Danza Dance đã ít nhiều giúp ích cho công việc cô trong tương lai.

Trước khi tham gia diễn xuất, Saldana từng dự định trở thành nghệ sĩ ballet chuyên nghiệp. Ảnh: CNN.

Nhờ kỹ năng nhảy múa học được lúc nhỏ, Zoe Saldana được giao vai vũ công ballet trong Center Stage (2000). Đây cũng là vai diễn đầu tiên trong sự nghiệp điện ảnh của cô. Do Nicholas Hytner đạo diễn, Center Stage xoay quanh câu chuyện về các vũ công tại học viện American Ballet ở New York. Tiếp đó, Saldana xuất hiện trong Crossroads (2002) của Britney Spears. Bộ phim nhận được đánh giá tiêu cực từ các nhà phê bình, nhưng bất ngờ thành công về mặt thương mại.

Cũng trong năm 2002, Saldana nhận được vai chính trong bộ phim hài-chính kịch Drumline cùng Nick Cannon. Tại thời điểm này, kỹ năng diễn xuất của cô chưa thật sự ổn định, gây ra nhiều ý kiến tranh luận trái chiều. Không có một “đôi mắt biết nói”, nhân vật dưới màn hóa thân của Saldana chưa thể gây được thiện cảm người xem.

Dù đã nỗ lực trong công việc, may mắn vẫn chưa mỉm cười với Saldana. Công chúng chỉ dành nhiều sự chú ý hơn cho nữ diễn viên da màu khi cô bắt đầu tham gia bom tấn The Curse of the Black Pearl (2003). Khi đó, Zoe Saldana mới 23 tuổi. Trong phim, cô thủ vai phụ Anamaria, người từng được Jack Sparrow gọi bằng cái tên “bông hoa thanh tú của vùng biển Ca-ri-bê”.

Tuy đã cải thiện về diễn xuất, nhưng Saldana lại bị nhận xét chưa có nhiều đột phá. Sau này, khi nhắc lại, Saldana thừa nhận chính mình cũng chưa hài lòng về màn thể hiện trong phim. Tuy nhiên, đó cũng là cơ hội để cô phát triển bản thân để tiến gần đến danh hiệu “ngọc trai đen”.

Thể nghiệm nhiều, nhưng còn thiếu biến hóa

Sở hữu ánh mắt sắc cùng thể hình săn chắc, Zoe Saldana được đánh giá phù hợp với những nhân vật lạnh lùng, gan dạ. Ngoài ra, nụ cười rạng rỡ giúp cô dễ dàng hóa thân trong những vai quyến rũ, pha chút lém lỉnh. Vẻ đẹp của Saldana được ví như “của lạ”: chẳng cần lộng lẫy, kiêu sa nhưng vẫn hút mắt người xem. Không ít lần, cô được ví như “miêu nữ” Halle Berry – minh tinh điện ảnh da màu đình đám. Hay thậm chí, người hâm mộ còn gọi cô là “phiên bản trẻ” của ngôi sao âm nhạc Beyoncé.

Saldana được đánh giá phù hợp với các vai diễn hành động. Ảnh: Oklahoman.

Liên tiếp những năm sau đó, Zoe Saldana góp mặt trong nhiều dự án điện ảnh lớn nhỏ như The Terminal, Constellation, Blackout hay Vantage Point... Đặc biệt, cô dường như “có duyên” với các vai diễn hành động. Đó là Aisha trong The Losers (2010), Cataleya Restrepo trong Colombiana (2011) hay Nyota Uhura trong Star Trek: Into Darkness (2013)... Cái tên Saldana dần có độ nhận diện cao hơn, nhưng chưa thể coi là một điểm sáng giữa kinh đô điện ảnh. Bởi lẽ, các dự án mà cô tham gia nhận nhiều đánh giá “trồi sụt” từ giới hàn lâm, nhất là những lần nhận vai “nặng đô”.

Đơn cử như màn hóa thân Rosemary Woodhouse trong Rosemary's Baby (2014). Tác phẩm do Agnieska Holland đạo diễn, được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên năm 1967 của Ira Levin. Chuyện phim kể về một cặp vợ chồng trẻ đang phải vật lộn đối mặt với thực tại sau sự cố sảy thai. Saldana dường như phải vật lộn để tìm chỗ đứng cho mình. Cô lạc lõng giữa một kịch bản tản mát nhiều phụ tố, thay vì tập trung xây dựng theo đúng concept thể loại kinh dị. Màn trình diễn của cô bị nhận xét nhạt nhòa và ít sắc thái, không để lại ấn tượng tích cực với các chuyên gia.

Hay khi Saldana mạnh dạn hóa thân thành ca sĩ kiêm nhà hoạt động xã hội Nina Simone trong Nina (2016), cô vẫn không được ghi nhận. Bên cạnh những lùm xùm liên quan đến màu da, các nhà phê bình để lại không ít đánh giá tiêu cực về phim. Đến mức, trang Awesomely Luvvie còn dùng từ “tồi tệ” để miêu tả vai diễn này. Sau đấy, Saldana đã phải đứng ra nói lời xin lỗi vì đảm nhận vai diễn.

Tuy nhiên, những bộ phim hành động của cô lại rất thành công. Năm 2009, tên tuổi Zoe Saldana được củng cố nhờ Star Trek của J. J. Abrams. Vị đạo diễn này không tiếc lời khen ngợi và cho rằng đây là vai diễn được “đo ni đóng giày" cho cô. “Khi Zoe Saldana bước vào casting, cô ấy tỏa ra một khí chất hoàn hảo dành cho vai diễn. Dù cô ấy văng tục khá nhiều nhưng lại vui tính và rất xinh đẹp”, ông tiết lộ.

Cũng trong năm đó, Zoe Saldana vươn lên thành sao hạng A khi thủ vai công chúa Neytiri trong bom tấn Avatar. Đứa con tinh thần của đạo diễn Cameron thu hút hàng triệu khán giả, trở thành dự án điện ảnh ăn khách nhất mọi thời đại. Tính đến nay, phim đã thu về hơn 2,9 tỷ USD sau lần tái chiếu gần nhất.

Saldana vụt sáng thành sao hạng A sau Avatar (2009). Ảnh: 20th Century Studios.

Năm 2012, tên tuổi Saldana càng trở nên phổ biến khi tham gia Guardian Of The Galaxy. Đây được cho là bàn đạp để nữ diễn viên có thêm những cú thăng tiến mạnh mẽ trong sự nghiệp. Không ngoài dự đoán, cả Avengers: Infinity War và Avengers: Endgame có sự góp mặt của cô đều thành công “khủng” về mặt thương mại. Bộ đôi liên tiếp phá hàng loạt kỉ lục, trở thành 2 trong số những siêu bom tấn có doanh thu cao nhất lịch sử (lần lượt là 2,799 tỷ USD và 2,052 tỷ USD ).

Mới đây nhất, cô một lần nữa xuất hiện trong Avatar 2 sau 13 năm kể từ phần 1. Hậu truyện về hành tinh Pandora nhanh chóng càn quét phòng vé toàn cầu. Chỉ sau 6 tuần ra mắt, Avatar 2 thu về 2,1 tỷ USD , vươn lên vị trí thứ 4 trong BXH phim có doanh thu cao nhất lịch sử. Theo đó, Zoe Saldana trở thành diễn viên đầu tiên dắt túi hàng loạt bom tấn thương mại. Trong tổng số 6 dự án có doanh thu trên 2 tỷ USD , Saldana góp mặt trong 4 phim (Avatar, Infinity War, Endgame và Avatar 2).

Đáng nói, đây đều là các tác phẩm thuộc thể loại hành động/khoa học viễn tưởng. Lý giải cho “sự trùng hợp” này, Saldana cho rằng bên cạnh cái duyên, thái độ nghiêm túc trong công việc giúp cô lọt vào mắt xanh của nhiều hãng phim. Đặc biệt, trí tưởng tượng phong phú giúp cô rất nhiều trong việc thể nghiệm vai diễn.