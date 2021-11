Nữ diễn viên 26 tuổi đóng vai sát nhân hàng loạt

Trước vai diễn sát nhân trong "Inspector Koo", Kim Hye Jun gây chú ý với nhân vật vương hậu nham hiểm trong "Vương triều xác sống".

Sự trở lại sau vai vương hậu nham hiểm

Theo SCMP, tác phẩm truyền hình Inspector Koo đáng chú ý sau Squid Game. Bộ phim được mô tả là phiên bản châu Á của series nổi tiếng Killing Eve. Lên sóng tập đầu vào dịp Halloween, Inspector Koo thu hút sự chú ý của khán giả khi khai thác đề tài trinh thám. Ngoài sự trở lại của Lee Young Ae sau ba năm vắng bóng màn ảnh nhỏ, bộ phim có mặt Kim Hye Jun - nữ diễn viên nổi tiếng với vai diễn vương hậu nham hiểm trong series Kingdom. Trong phim, cô đóng vai kẻ giết người hàng loạt, đối đầu trực tiếp với thanh tra Koo Kyung Yi (Lee Young Ae đóng). Diễn viên sinh năm 1995 được dự đoán thành công vì gương mặt sắc lạnh. Theo Soompi, nhân vật do cô thể hiện có nội tâm hoàn toàn khác với vẻ đẹp bên ngoài, không ai biết tên sát nhân đang toan tính điều gì.

Sự nghiệp phim ảnh

Theo SCMP, Kim Hye Jun là ngôi sao đa năng. Trước khi nổi tiếng với vai vương hậu Cho trong Vương triều xác sống (2019), nữ diễn viên thử sức ở thể loại phim tình cảm, lãng mạn. Năm 2015, cô đóng vai đồng tính nữ trong Lily Fever. Hai năm sau, cô xuất hiện với vai phụ trong Rain hay Shine (2017), sau đó là Matrimonial Chaos (2018). Sau khi nổi tiếng với vai vương hậu Cho, cô đóng vai cô gái 15 tuổi có nhiều mâu thuẫn với gia đình trong Another Child (2019). Vai diễn giúp Kim Hye Jun giành giải Nữ diễn viên chính xuất sắc của giải Rồng Xanh lần thứ 40. Trong năm nay, ngoài Inspector Koo, ngôi sao 26 tuổi đóng vai chính trong Sinkhole. Với bộ phim thảm họa, nữ diễn viên thủ vai người phụ nữ bị mắc kẹt trong tòa nhà bị nhấn chìm.

Ngôi sao được khen ngợi diễn xuất

Trước khi theo đuổi con đường diễn xuất chuyên nghiệp, Kim Hye Jun tốt nghiệp ngành điện ảnh và sân khấu tại Đại học Hanyang. Sau khi đóng vai vương hậu nham hiểm, nữ diễn viên bị một số khán giả chỉ trích lối diễn. Tuy nhiên, cô không tỏ thái độ tiêu cực. Trong cuộc phỏng vấn với Korea Times, Hye Jun dẫn chứng bản thân là diễn viên được đào tạo bài bản. "Tôi từng mất tự tin với những bình luận tiêu cực. Tuy nhiên, đây là động lực để tôi thể hiện tốt hơn trong tương lai". Năm 2020, Kim Hye Jun được Hội đồng Điện ảnh Hàn Quốc giới thiệu tại "The Actor is Present" - triển lãm ảnh được trưng bày ở cả New York, Mỹ và Seoul, Hàn Quốc. Cùng năm, cô đóng vai con gái của Oh Na Ra trong bộ phim kinh dị Chip In. Trong cuộc phỏng vấn với Korea Times, diễn viên nổi tiếng khen ngợi nét diễn xuất của Kim Hye Jun. Oh Na Ra nói cô xem đồng nghiệp như con gái, trò chuyện như người trong gia đình sau mỗi cảnh quay.