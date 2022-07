Nữ diễn viên 22 tuổi đánh mất sự nghiệp sau loạt bê bối

Kim Sae Ron không còn là gương mặt được giới làm phim xứ Hàn săn đón sau scandal lái xe gây tai nạn, văng tục, bỏ vai diễn.

Kim Sae Ron sinh năm 2000, bắt đầu diễn xuất lúc 9 tuổi. Cô nổi tiếng qua các phim A Brand New Life và The Man From Nowhere.

Bàn về thành tích, Sae Ron khiến đồng nghiệp cùng trang lứa như Kim So Hyun hay Kim Yoo Jung phải ngưỡng mộ vì thắng giải Nữ diễn viên mới xuất sắc ở Lễ trao giải Rồng Xanh 2014, là sao nữ trẻ nhất lịch sử được đề cử Ảnh hậu Beaksang lúc mới 14 tuổi.

Không chỉ nắm trong tay vô số giải thưởng điện ảnh, năm 2009 và 2014, Sae Ron còn được mời tham dự Liên hoan phim Cannes.

Kim Sae Ron trong bộ phim đầu tay A Brand New Life (2009). Ảnh: Now Films.

Tuy nhiên, những gì diễn ra sau đó không đẹp đẽ và rực rỡ như nhiều người vẫn tưởng về Sae Ron. Nữ diễn viên đang đánh mất sự nghiệp và danh tiếng. Trước mắt, cô không thể tiếp tục tham gia phim truyền hình Trolley và series Hunting Dogs sau loạt bê bối liên quan đến hành động, thái độ không chuẩn mực.

Bỏ trốn sau khi gây tai nạn

YTN đưa tin ngày 18/5, Kim Sae Ron lái xe đâm vào máy biến áp và cây ven đường gần giao lộ Hak-dong ở Cheongdam-dong (Seoul, Hàn Quốc) khiến hơn 50 tòa nhà mất điện, đèn giao thông đường bộ và lối qua đường bị tê liệt theo.

Phân tích đoạn CCTV ghi lại toàn cảnh tai nạn kết hợp lời khai của Sae Ron, cảnh sát kết luận cô lái xe trong tình trạng say xỉn, nồng độ cồn trong máu là 0,2% - đủ để thu hồi bằng lái. Nữ diễn viên không xuống xe kiểm tra tình hình và cố bỏ trốn khỏi hiện trường sau vụ việc.

Công chúng, truyền thông xứ kim chi phẫn nộ trước hành vi sai trái và thiếu trách nhiệm của ngôi sao nổi tiếng. Trên mạng xã hội, rất nhiều người hâm mộ tuyên bố quay lưng với nữ diễn viên sau scandal nghiêm trọng.

Kim Sae Ron bỏ trốn khỏi hiện trường sau khi gây tai nạn. Ảnh: SCMP.

Trước làn sóng tẩy chay mạnh mẽ, diễn viên sinh năm 2000 đã chủ động rút khỏi dự án phim cô đang tham gia. Các hãng phim hợp tác với Sae Ron phải cấp bách tìm người thay thế.

Sae Ron bày tỏ trong thư tay xin lỗi: "Quyết định tồi tệ tôi đưa ra đem lại nhiều rắc rối cho chủ cửa hàng, người dân trong khu vực và nhân viên sửa chữa. Đáng lẽ tôi phải có trách nhiệm và suy nghĩ kỹ hơn về hành động của mình, nhưng tôi đã không làm vậy. Tôi thành thật xin lỗi".

Uống rượu khi lái xe là vấn đề cực kỳ nghiêm trọng ở mọi nơi, không riêng tại Hàn Quốc. Nếu người nổi tiếng bị bắt trong tình trạng thiếu tỉnh táo khi lái xe, hậu quả họ phải đối mặt là đánh mất cả sự nghiệp, theo SCMP.

Văng tục

Ngày nay, dù văng tục không phải điều cấm kỵ ở hầu hết quốc gia nói tiếng Anh, song việc sử dụng ngôn từ thô lỗ trong ngành công nghiệp giải trí xứ Hàn vẫn chưa được chấp nhận rộng rãi.

Khi ngôi sao bị bắt gặp chửi thề, phản ứng của công chúng thường tiêu cực. Ví dụ như trường hợp của Kim Sae Ron.

Tham gia show truyền hình năm 2020, nữ diễn viên The Villagers gặp sự cố vạ miệng khi vô tình buông những lời nhạy cảm trước đồng nghiệp trong lúc chơi trò câu cá. Khách mời ở hiện trường cảm thấy buồn cười vì câu nói của Sae Ron, nhưng khán giả cho rằng cô nên chú ý hơn đến ngôn từ.

Tài năng và kinh nghiệm diễn xuất không cứu nổi đời tư bê bối của Kim Sae Ron. Ảnh: SCMP.

Khi chương trình được phát sóng, bộ phận cắt dựng phải làm mờ khuôn miệng của nữ diễn viên để tránh gây tranh cãi quá nhiều.

Trong vụ Sae Ron lái xe gây tai nạn hồi tháng 5, công chúng nhắc lại lùm xùm văng tục trước mặt người lớn tuổi của sao trẻ và yêu cầu cô tự kiểm điểm bản thân.

Bỏ vai vì "khác biệt quan điểm"

Dear. M (2020) là phần ngoại truyện của web drama Love Playlist. Ban đầu, Kim Sae Ron được xác nhận tiếp tục đảm nhận vai nữ sinh Seo Ji Min, bộ đôi gà bông đóng cặp với Bae Hyun Sung.

Tuy nhiên, gần sát ngày bấm máy, công ty chủ quản Gold Medalist cho biết Sae Ron bỏ vai vì “quan điểm khác biệt” với đội ngũ sản xuất. Họ không đề cập rõ nguyên nhân cụ thể.

Soompi phân tích có lẽ thứ tự giới thiệu diễn viên trong phim khiến Sae Ron không hài lòng. So với Park Hye Soo và Jaehyun (thành viên nhóm NCT), Sae Ron là người nhiều kinh nghiệm diễn xuất nhất nhưng tên cô bị xếp sau hai đồng nghiệp.

"Thứ tự các thành viên trong danh sách phim là vấn đề nhạy cảm trong ngành công nghiệp giải trí Hàn Quốc", tờ này viết.

Dù đại diện của Sae Ron và ê-kíp Dear. M đã phủ nhận nghi vấn trên, thái độ khi rời đi của cô gái sinh năm 2000 vẫn bị xem là kiêu kỳ, mắc bệnh ngôi sao.

Thị phi bủa vây

Bức ảnh Sae Ron tụ tập cùng nhóm bạn hồi năm 2014 được chia sẻ rộng rãi trên các diễn đàn trực tuyến. Trong ảnh có sự xuất hiện của rượu và thuốc lá khiến Sae Ron bị chỉ trích là "đứa trẻ vị thành niên học đòi sử dụng chất kích thích".

Trả lời truyền thông, nữ diễn viên giải thích ảnh chụp trong tiệc gia đình với một số người bạn. Rượu và thuốc lá trên bàn là của người lớn, họ không đụng vào. Sae Ron đã yêu cầu anti fan và báo lá cải chưa hiểu chuyện phải lên tiếng xin lỗi để chấm dứt những tranh cãi sai sự thật.

Kim Sae Ron vướng nghi vấn vứt bỏ quà fan tặng. Ảnh: SCMP.

Theo SCMP, thị phi chưa bao giờ "buông tha" cho Sae Ron. Hồi năm 2018, cô dính nghi vấn vứt quà fan tặng. Điều này làm cho Ronday - fanpage do người hâm mộ lập ra để cập nhật ảnh, thông tin của thần tượng - quyết định dừng hoạt động trên Twitter.

Quản trị viên của Ronday ẩn ý: "Chúng tôi hy vọng Kim Sae Ron không xem thường quà tặng từ người hâm mộ và hãy bày tỏ sự biết ơn".