Nữ diễn viên 21 tuổi đóng vai học sinh tiểu học

Kim Yoon Hee có ngoại hình trẻ hơn tuổi, vóc dáng nhỏ nhắn. Cô đóng học sinh tiểu học trong phim "Tôi bị mất thị lực cố gắng cứu bạn tôi".

Ngày 18/6, Naver đưa tin bộ phim Tôi bị mất thị lực cố gắng cứu bạn tôi lên sóng với sự tham gia của hai diễn viên Kim Yoon Hee và Choi Min Sung. Đáng chú ý là trong khi Choi Min Sung mới 14 tuổi, nữ chính Kim Yoon Hee vào vai cô bạn học tiểu học đã bước sang tuổi 21.

Kim Yoon Hee có vóc dáng nhỏ nhắn với chiều cao 1,51 m. Cô có gương mặt bầu bĩnh, ngây thơ như trẻ con, do đó khó ai nhận ra nữ diễn viên trẻ đã qua tuổi trưởng thành.

Dưới bộ phim, khán giả bình luận: "Tôi thích Kim Yoon Hee vì bạn rất dễ thương", "Kim Yoon Hee nhìn mũm mĩm, ngây thơ như trẻ con vậy", "Thật bất ngờ khi biết tuổi thực của bạn".

Kim Yoon Hee gây chú ý với ngoại hình như học sinh tiểu học dù đã 21 tuổi.

Kim Yoon Hee sinh năm 2001, cô từng cộng tác với Cheese Film thực hiện các dự án như 187 cm 155 cm Bully, 187cm vs 185 cm, A Short Friend, Pepero Was Taken Away on Pepero Day (2021).

Ngay từ khi còn học cấp 3, Kim Yoon Hee đã yêu thích diễn xuất và tham gia các khóa đào tạo biểu diễn. Hiện tại, cô rời khỏi Cheese Film, hoạt động tự do. Kim Yoon Hee thường chia sẻ các video trò chuyện với khán và đi làm thêm để nuôi dưỡng ước mơ diễn xuất.

Tôi bị mất thị lực cố gắng cứu bạn tôi chuyển thể từ truyện tranh kể về cô bé tính cách cô độc vì thường xuyên bị cha bạo hành. Một người bạn đã giúp đỡ cô, nhưng lại vô tình bị tổn thương mắt.

Khi cô trở thành học sinh cấp ba vẫn luôn nhớ tới người bạn tốt bụng thuở nhỏ là luôn tìm kiếm bạn mình. Giữa họ nảy sinh một tình yêu học đường. Bộ phim đã lên sóng tập 1.