Nữ diễn viên 16 tuổi đóng siêu anh hùng Marvel

Trong "Doctor Strange in the Multiverse of Madness", Xochitl Gomez thủ vai America Chavez - siêu anh hùng tuổi teen có khả năng du hành xuyên vũ trụ.

Vũ trụ Điện ảnh Marvel đang trong quá trình giới thiệu hàng loạt siêu anh hùng mới. America Chavez của Doctor Strange in the Multiverse of Madness là một trong số đó.

Vai diễn siêu anh hùng do Xochitl Gomez đóng xuất hiện với tư cách du khách tuổi teen bay vào chiều không gian của Doctor Strange. Đây đồng thời là siêu anh hùng Latinh thuộc cộng đồng LGBTQ+ đầu tiên trong MCU.

Nhờ khả năng mở ra cánh cổng nối liền các vũ trụ, America đóng vai trò quan trọng trong nội dung tác phẩm.

Lưu ý: Bài viết tiết lộ một phần nội dung phim.

Quyền năng khiến Wanda thèm khát

Theo Insider, trong thời điểm xuất hiện ở Doctor Strange in the Multiverse of Madness, America Chavez 14 tuổi, có khả năng du hành xuyên vũ trụ. Cô bay đến vũ trụ MCU để thoát khỏi quái vật một mắt Gargantos.

Tuy sở hữu khả năng được nhiều siêu anh hùng thèm khát - nhất là Wanda/Scarlet Witch (Elizabeth Olsen) - song không phải lúc nào America cũng kiểm soát được mình. Cánh cổng hình ngôi sao giúp America dịch chuyển sang chiều không gian mới chỉ được mở khi có sự tác động của những khoảnh khắc sợ hãi.

Lần đầu tiên mở cổng khi chỉ là đứa trẻ, America đã bị một con ong đậu trên bông hoa làm cho sợ hãi. Sau khi vô tình mở được một cánh cổng, hai bà mẹ của nữ siêu anh hùng đã bị lạc vào đa vũ trụ và cô không còn được gặp họ từ đó.

America Chavez có vai trò quan trọng trong Doctor Strange in the Multiverse of Madness. Ảnh: Insider.

Doctor Strange in the Multiverse of Madness có đoạn America cố gắng giải thích với Stephen Strange (Benedict Cumberbatch) về những giấc mơ mang tới cho con người cánh cửa dẫn vào đa vũ trụ của chính họ. America nói rằng cô đã du hành qua 73 dòng thời gian nhưng không gặp được biến thể nào của bản thân.

Doctor Strange in the Multiverse of Madness cũng chứng kiến sự xuất hiện nhiều hơn một biến thể của Wanda. Ở biến thể phản diện, sau khi bị Darkhold - quyển cổ thư quyền năng chứa đựng các phép thuật hắc ám - làm thay đổi tâm tính, Wanda đã lên kế hoạch đánh cắp sức mạnh của America vì cô rất muốn đoàn tụ với phiên bản của hai con trai, Billy và Tommy, tồn tại ở vũ trụ khác.

Nhưng cuối cùng, America đã dùng quyền năng của mình giúp Wanda tỉnh táo và nhận ra lỗi lầm. Siêu anh hùng trẻ đặt Wanda vào thực tế thay thế.

Cuối phim, America được nhìn thấy chăm chỉ tập luyện cùng các phù thủy ở Kamar-Taj. Trước khi Strange và America chia tay, cô đã bày tỏ niềm vui khi được rơi vào vũ trụ của vị bác sĩ. Đáp lại, Strange nói: "Tôi cũng vậy, nhóc ạ".

Siêu anh hùng LGBTQ+ bị chỉ trích

Từ phiên bản truyện tranh cho đến màn ảnh rộng, America Chavez vẫn là siêu anh hùng thuộc cộng đồng LGBTQ+. Ở nguyên tác gốc, America có quan hệ yêu đương với hai nhân vật nữ là siêu anh hùng Alloy/Ramone Watts và nhân viên y tế Lisa Halloran.

America luôn xuất hiện với chiếc ghim cài áo hình lá cờ màu cầu vồng. Dẫu vậy, thời lượng của Doctor Strange in the Multiverse of Madness không đủ để kể chi tiết câu chuyện của siêu anh hùng này.

"Như chúng tôi luôn nói, rằng điều quan trọng của bộ phim này là đại diện cho thế giới bên ngoài chúng ta. Những khía cạnh, tính cách của America Chavez được mô tả trong truyện tranh và chúng tôi muốn chuyển thể điều đó theo cách trung thực nhất trên màn ảnh", Kevin Feige - Chủ tịch Marvel Studios - phát biểu trong họp báo ra mắt phim.

Xochitl Gomez trên thảm đỏ buổi công chiếu bom tấn mới nhất của Marvel. Ảnh: Insider.

Tuy nhiên, Variety cho biết vai diễn siêu anh hùng đồng tính vấp phải những ý kiến trái chiều trên mạng xã hội, phần lớn hướng sự tiêu cực vào Xochitl Gomez, nữ diễn viên thể hiện nhân vật.

Ngay sau khi biết tin này, Benedict Wong (vai Wong) đã bênh vực bạn diễn. Anh phát biểu: "Như thế không ổn. Chúng ta cần phải hiểu rằng cô bé tham gia thử vai năm 13 tuổi và bắt đầu làm việc với chúng tôi năm lên 14. Đây là một trong những diễn viên trẻ nhất MCU trong một dự án tầm cỡ. Bạn biết đấy, cô bé chỉ là thiếu niên đảm nhận vai diễn của mình và được đánh giá cao về việc đó".

Sớm bộc lộ năng khiếu diễn xuất và võ thuật

Trước khi được chú ý ở Doctor Strange in the Multiverse of Madness, Xochitl Gomez đã là diễn viên có kinh nghiệm. Cô từng được yêu mến qua vai diễn Dawn Schafer trong phần đầu của loạt phim The Baby-Sitters Club chiếu trên Netflix.

Tính đến nay, Xochitl Gomez đã tham gia 3 phim điện ảnh và 4 tác phẩm truyền hình. Hồi năm 2020, cô giành chiến thắng hạng mục Hỗ trợ nghệ sĩ tuổi teen ở Young Artist Award nhờ diễn xuất nổi bật trong Shadow Wolves.

Theo Insider, Xochitl Gomez sinh năm 2006 ở Los Angeles, Mỹ trong gia đình gốc Mexico. Bố mẹ nói tiếng Tây Ban Nha ở nhà nên cô cảm thấy như mình đã sống ở cả hai thế giới. Nền văn hóa đa dạng đã định hình con người khác biệt của sao trẻ.

Xochitl Gomez đã xuất hiện trong nhiều phim trước khi có cơ hội làm việc cùng Benedict Cumberbatch. Ảnh: @xochitlgomez.

Xochitl bắt đầu diễn xuất từ lúc 5 tuổi và sớm bộc lộ năng khiếu với môn võ thuật. Cô kể đã tập kick boxing, nhào lộn mỗi ngày trước khi thử vai cho Doctor Strange.

Sau những cố gắng, nỗ lực của cô gái tuổi teen đã được đền đáp, Xochitl Gomez bày tỏ trên Hollywood Reporter: "Em cảm thấy tuyệt vời khi được góp mặt trong bom tấn Hollywood. America đại diện cho cộng đồng LGBTQ+, người Latinh, thanh thiếu niên và trẻ em gái. Em tự hào về nhân vật này".