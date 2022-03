Nữ đạo diễn xin lỗi sau phát ngôn về chị em nhà Williams

Phát biểu nhận giải tại Critics Choice Awards 2022, đạo diễn Jane Campion đã nhắc đến chị em tay vợt Venus và Serena Williams. Phát ngôn khiến bà bị chỉ trích trên Internet.

Ngày 13/3, nữ đạo diễn Jane Campion đã giành chiến thắng tại hạng mục Đạo diễn xuất sắc của BAFTA 2022 và Critics Choice Awards 2022 với tác phẩm The Power of the Dog. Nhà làm phim đã xuất hiện trên sân khấu Critics Choice Awards 2022 để nhận giải và có bài phát biểu ngắn.

NPR đưa tin trong bài phát biểu, Campion đã nhắc đến hai cây vợt huyền thoại là chị em Venus và Serena Williams. Phát ngôn này khiến bà vấp phải làn sóng chỉ trích trên Internet. Ngay trong ngày 14/3, nữ đạo diễn đã chính thức gửi lời xin lỗi tới khán giả.

Phát biểu gây tranh cãi về phụ nữ

Jane Campion là nhà làm phim nữ duy nhất xuất hiện trong danh sách đề cử hạng mục đạo diễn của Critics Choice Awards 2022. Trong bài phát biểu nhận giải, bà đã dành lời khen ngợi chị em nhà Williams là những “kỳ quan” của môn quần vợt nhưng bóng gió về việc họ không phải đương đầu với cuộc đấu tranh bình đẳng giới như những phụ nữ làm việc trong môi trường điện ảnh.

Đạo diễn Jane Campion và giải Critics Choice Awards 2022 cho đạo diễn xuất sắc.

“Serena và Venus, các bạn là những kỳ quan. Tuy nhiên, hai bạn không thi đấu với các đối thủ là nam giới như những gì tôi đã và đang làm”, Campion nói trên sân khấu. Đây có thể chỉ là chút gia vị hài hước cho bài phát biểu của nữ đạo diễn, nhưng việc Campion - một người da trắng - nhận xét mình phải đối mặt nhiều khó khăn hơn hai phụ nữ da đen, đã khiến nhiều khán giả thấy phản cảm.

Trên mạng xã hội, người dùng Internet chỉ trích phát ngôn của Jane Campion thể hiện tư tưởng nữ quyền của người da trắng khi nhận xét mình - một phụ nữ da trắng với nhiều đặc quyền trong xã hội lẫn nghề nghiệp - gặp nhiều trở ngại trong sự nghiệp hơn hai cô gái da đen tay trắng làm nên giữa cảnh cơ hàn. Nhiều người cũng nhắc lại quãng thời gian chị em nhà Williams phải chịu đựng tình trạng phân biệt giới tính lẫn phân biệt chủng tộc khi tham gia thi đấu.

Cây bút Megha Mogan của BBC viết trên Twitter: “Jane Campion, con gái của những nghệ sĩ nổi tiếng nhất nhì tại New Zealand là đạo diễn sân khấu Richard Campion và nữ diễn viên Edith Campion, than thở về những khó khăn của một phụ nữ da trắng trung lưu với Venus và Serena Williams”. Nhà văn Saeed Jones bình luận về sự việc: “Bài phát biểu gây tranh cãi của Jane Campion chính là đỉnh cao của chủ nghĩa nữ quyền da trắng thượng đẳng”.

Lời xin lỗi của Jane Campion

Thông qua một số kênh truyền thông, đạo diễn Jane Campion đã có phát biểu chính thức về sự việc. Bà gửi lời xin lỗi tới công chúng: “Tôi đã có những bình luận thiếu cân nhắc khi so sánh những gì mình trải qua trong môi trường làm phim với thành tựu mà Serena Williams và Venus Williams đã đạt được. Tôi không mảy may suy nghĩ muốn hạ thấp hai người phụ nữ da đen đã trở thành những huyền thoại của nền thể thao thế giới”.

“Sự thực là chị em nhà William đã đương đầu với nhiều đối thủ là nam giới cả trên sân đất nện lẫn ngoài đời thực. Họ đã phá vỡ các rào cản và mở ra nhiều cơ hội nghề nghiệp cho phụ nữ trên thế giới. Điều cuối cùng tôi nghĩ mình sẽ làm là coi nhẹ công lao của hai người phụ nữ phi thường ấy”, bà tiếp tục.

Chị em tay vợt Williams cũng xuất hiện tại Critics Choice Awards 2022 với tư cách khách mời.

Trong sự kiện BAFTA 2022 và Critics Choice Awards 2022, tác phẩm The Power of the Dog của Jane Campion cũng để lại dấu ấn đậm nét khi chiến thắng cả hai giải dành cho phim xuất sắc. Bộ phim là ứng cử viên sáng giá, đang chiếm nhiều ưu thế trên đường đua Oscar 2022.

The Power of the Dog lấy bối cảnh miền Viễn Tây Mỹ, xoay quanh những mâu thuẫn bên trong một gia đình làm nghề chăn gia súc. Nội dung phim đặt ra những câu hỏi nhức nhối về thân phận người đồng tính gắn liền với lịch sử của các cao bồi và tư tưởng nam tính độc hại đã ăn sâu bám rễ hàng thế kỷ qua trong văn hóa Mỹ.