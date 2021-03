Nữ đạo diễn Trung Quốc ghi dấu ấn tại Hollywood

Thành công của Chloé Zhao truyền cảm hứng cho nhiều đạo diễn, diễn viên trẻ trong việc xóa bỏ định kiến phụ nữ gốc Á tại Hollywood.

Tháng 3/2021, Chloé Zhao (Triệu Đình) đạt được thành tích lớn trong sự nghiệp. Bộ phim Nomadland do cô làm đạo diễn giành hai giải thưởng lớn là Phim chính kịch xuất sắc và Đạo diễn xuất sắc tại Lễ trao giải Quả cầu Vàng.

Với việc thắng đậm tại Quả cầu Vàng, Chloé Zhao trở thành người phụ nữ thứ hai và là phụ nữ gốc Á đầu tiên giành chiến thắng hạng mục Đạo diễn xuất sắc.

Nhiều khả năng Nomadland sẽ dẫn đầu các đề cử cho Oscar sắp tới.

Trước đây, Zhao được biết đến là nữ đạo diễn châu Á đầu tiên xuất hiện trong Vũ trụ Điện ảnh Marvel với Eternals. Hành trình trở thành đạo diễn phim độc lập nổi tiếng của cô gái 38 tuổi truyền cảm hứng cho nhiều đạo diễn trẻ, nhất là việc xóa bỏ định kiến phụ nữ, người gốc Á tại Hollywood.

Chloé Zhao cổ vũ cho sự vươn lên của các diễn viên, đạo diễn gốc Á ở Hollywood.

Chloé Zhao sinh ra ở Bắc Kinh, Trung Quốc. Cha cô là giám đốc của một công ty thép nổi tiếng và mẹ là nhân viên làm việc trong bệnh viện. Sau khi Zhao ra đời, cha mẹ cô ly hôn. Cha của Zhao sau đó tái hôn với Tống Đan Đan - diễn viên khá nổi tiếng ở Trung Quốc.

Tống Đan Đan là nghệ sĩ thường xuyên xuất hiện trong Gala Lễ hội mùa xuân của đài CCTV - một trong những chương trình truyền hình có lượng khán giả nhiều nhất thế giới.

Sau khi Zhao nhận giải thưởng Quả cầu Vàng, mẹ kế cô đã chúc mừng con gái trên Weibo. Trước đó, bà Tống Đan Đan cũng nói thấy hạnh phúc khi thấy Zhao nhận giải Sư tử vàng thuộc khuôn khổ LHP Venice năm 2020.

Được so sánh với đạo diễn lừng danh Lý An

Trước khi trở thành đạo diễn nổi tiếng, Chloé Zhao từng làm nhiều việc vặt, trong đó có pha chế. Đây là cách giúp cô kết nối với nhiều kiểu người trong cuộc sống, học cách phát triển tính cách diễn viên trên phim trường.

"Tiền boa là tất cả những gì bạn có. Bạn phải làm cho khách hàng của mình thoải mái khi tiếp xúc. Làm phim cũng giống như vậy", nữ diễn viên nói với Hollywood Reporter.

Theo SCMP, khi đăng ký vào Trường Nghệ thuật Tisch của ĐH New York, Zhao dựa vào các khoản vay sinh viên để theo đuổi đam mê. Ít lâu sau, nữ đạo diễn nhận được khoản tài trợ quay phim trị giá 155.000 USD từ Quỹ Kenneth Rainin.

Chloé Zhao đã dùng số tiền này để thực hiện bộ phim đầu tay của mình mang tên Songs My Brothers Taught Me (2015). Sau khi ký hợp đồng với Marvel để quay Eternals (2018), cô đã chi trả toàn bộ số khoản vay từ thời sinh viên.

Sau thành công của Zhao, nhiều người thường so sánh cô với Lý An - đạo diễn gốc Đài Loan nhận được nhiều lời khen ngợi từ các nhà phê bình qua nhiều bộ phim như Ẩm thực nam nữ, Ngọa hổ tàng long, Brokeback mountain, Life of Pi...

Chloé Zhao (trái) được dự đoán vươn xa ở kinh đô điện ảnh lớn nhất thế giới.

Cả đạo diễn lừng danh Lý An và Chloé Zhao có nhiều điểm tương đồng như đều là cựu sinh viên của Trường Tisch thuộc ĐH New York, từng đoạt giải Sư tử vàng...

Hai người cũng từng thực hiện nhiều dự án khác nhau, từ cổ trang đến các bộ phim thương mại. Với sự thành công và vươn lên mạnh mẽ ở Hollywood của Chloé Zhao, nhiều người thậm chí dự đoán cô sẽ vượt qua sự nghiệp của tiền bối, con đường nghệ thuật rộng mở.

Người làm nên thành công của Nomadland hiện sống với người yêu Joshua James Richard. Thành công của cô có sự góp sức không nhỏ từ bạn trai. Anh là nhà quay phim hợp tác với cô kể từ bộ phim đầu tay sản xuất năm 2015.

Hiện tại, đôi tình nhân sống ở thành phố Ojai, nằm ở phía Tây Bắc của Los Angeles, California, Mỹ. Hai người tận hưởng cuộc sống điền viên với thú cưng. Zhao xem chúng như người thân trong gia đình.