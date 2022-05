Nữ đạo diễn Trung Quốc gây chú ý ở Cannes

Xoay quanh tranh cãi về nữ chính Diêu An Na, Kiếm Doanh cho biết "công chúa Huawei" có vẻ ngoài ít nói, khó gần nhưng nội tâm mạnh mẽ giống với nhân vật trong kịch bản gốc. Nữ đạo diễn chia sẻ Diêu An Na vẫn còn điểm yếu diễn xuất, nhưng nỗ lực đáng được công nhận. Vì vậy, cô mong khán giả ngừng chỉ trích nữ ca sĩ trẻ bất tài, ăn may.