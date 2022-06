Nữ đạo diễn Nhật Bản đánh nhân viên đến ngã xuống sàn

Khán giả quay lưng với "Official Film Of The Olympic Games Tokyo 2020 Side A" vì đạo diễn của phim - Naomi Kawase - bị tố bắt nạt, hành hung nhân viên công ty và đoàn phim.

Theo Hollywood Reporter, trên phim trường True Mothers vào tháng 5/2019, Naomi Kawase đã hét lên: "Bạn nghĩ bạn đang làm gì vậy?" và đá vào bụng trợ lý đạo diễn khi anh này chủ động chạm vào cô để trao đổi về một cảnh quay có vấn đề.

Toàn bộ đội quay phim do Yuta Tsukinaga quản lý đã rất bức xúc và xin nghỉ việc. Sau khi tạp chí Shukan Bunshun của Nhật Bản đưa tin, nữ đạo diễn mới chia sẻ trên web của công ty rằng "vấn đề đã được giải quyết nội bộ".

Lần khác vào tháng 10/2015, Kawase bị tố sử dụng bạo lực tại công ty sản xuất Kumie ở thành phố Nara. Nữ đạo diễn đã đấm một nam nhân viên, khiến anh này ngã xuống đất và tiếp tục đánh nạn nhân trong khi các nhân viên khác chạy trốn khỏi văn phòng vì sợ hãi.

Khuôn mặt người bị Kawase tấn công sưng tấy rõ rệt. Nam nhân viên đã từ chức ngay lập tức.

Naomi Kawase tại Liên hoan phim Cannes 2022. Ảnh: Getty.

Variety cho biết hàng loạt cáo buộc khiến doanh thu phòng vé của Official Film Of The Olympic Games Tokyo 2020 Side A, bộ phim tài liệu Olympic gồm hai phần do Kawase đạo diễn, đang bị ảnh hưởng.

Khởi chiếu trên toàn Nhật Bản từ ngày 3/6, tác phẩm chỉ đứng vị trí thứ 13 trong bảng xếp hạng doanh thu phòng vé cuối tuần của Eiga.com. Khán giả quê nhà lạnh nhạt với phim này. Trên trang Yahoo!, 59% người xếp hạng một sao cho bộ phim.

Official Film Of The Olympic Games Tokyo 2020 Side A trước đó được giới thiệu ở Liên hoan phim Cannes lần thứ 75 và được giới phê bình khen ngợi.

"Cuộc tranh luận về các vấn đề xã hội đang trở nên rất sôi động. Nhưng, khí hậu hiện tại thay đổi liên tục, rất khắc nghiệt, giống như phụ nữ so với đàn ông vậy… Tôi ước rằng chúng ta có thể trở lại làm người bình thường và nói chuyện với nhau", Kawase trả lời phỏng vấn Variety về bộ phim và phong trào #MeToo đang phát triển ở Nhật Bản.

Naomi Kawase sinh năm 1969, là nữ đạo diễn Nhật Bản nổi tiếng thế giới. Cô sở hữu rất nhiều tác phẩm để đời như Still the Water, Sweet Bean... và giành giải thưởng quốc tế.

Năm 1997, bộ ba tác phẩm của Naomi Kawase, Shohei Imamura và Takeshi Kitano giành được các giải thưởng lớn tại Liên hoan phim Cannes và Venice, bao gồm giải Cành cọ Vàng và Sư tử Vàng.