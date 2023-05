Nữ đại gia bị cáo buộc chủ mưu khai thác hàng triệu tấn than lậu

VKS cáo buộc bà Châu Thị Mỹ Linh chỉ đạo cấp dưới câu kết với Công ty Đông Bắc Hải Dương khai thác trái phép than tại mỏ than Minh Tiến, thu lời bất chính hơn 2 tỷ đồng.

VKSND Tối cao mới đây đã ban hành cáo trạng truy tố 33 bị can trong vụ khai thác trái phép hàng triệu tấn than tại mỏ than Minh Tiến ở tỉnh Thái Nguyên. Với cáo buộc chủ mưu, bà Châu Thị Mỹ Linh (53 tuổi, Tổng giám đốc Công ty cổ phần Yên Phước) bị truy tố 2 tội danh Vi phạm quy định về khai thác tài nguyên và Mua bán trái phép vật liệu nổ.

Theo cáo trạng, tháng 6/2018, Công ty Yên Phước bắt đầu khai thác than lộ thiên tại khu B mỏ than Minh Tiến. Từ tháng 7/2018 đến tháng 3/2019, Công ty Đông Bắc Hải Dương (do anh em bị can Bùi Hữu Thanh và Bùi Hữu Giang điều hành) mua hơn 25.000 tấn than và bã sàng của Công ty Yên Phước với tổng số tiền hơn 19 tỷ đồng .

Từ giữa năm 2019, Đông Bắc Hải Dương và bà Mỹ Linh tiếp tục thỏa thuận về việc công ty này mua toàn bộ số than mà Công ty Yên Phước khai thác còn tồn tại mỏ với giá gần 10 tỷ đồng . Ngoài ra, Đông Bắc Hải Dương mua toàn bộ máy móc, thiết bị khai thác, vận chuyển than với giá 15 tỷ đồng .

Các bị can Châu Thị Mỹ Linh, Bùi Hữu Giang (giữa) và Bùi Hữu Thanh. Ảnh: Bộ Công an.

Công ty Đông Bắc Hải Dương trực tiếp khai thác than tại mỏ với công suất tối thiểu 400.000 tấn than/năm (gấp 47 lần trữ lượng được cấp phép). Còn Đông Bắc Hải Dương tự đầu tư phương tiện, nhân công khai thác, chế biến, vận chuyển, tiêu thụ than và trả lợi nhuận cho Công ty Yên Phước theo tỷ lệ 150.000 đồng/tấn than, 90.000 đồng/tấn bã sàng, 50.000 đồng/m3 đá đen.

VKS cáo buộc thực hiện thỏa thuận trên, bà Mỹ Linh đã chỉ đạo Ngụy Quang Thuyên (Trợ lý tổng giám đốc) thống nhất, ký hợp đồng dịch vụ, chuyển nhượng trái pháp luật để Công ty Đông Bắc Hải Dương khai thác trái phép than tại mỏ than Minh Tiến.

Tổng khối lượng tài nguyên khai thác là hơn 3 triệu tấn than và khoáng sản đi kèm (gấp 23,4 lần tổng sản lượng được cấp phép của thời hạn 18 năm).

Mỏ than lậu liên quan vụ án. Ảnh: Tổng cục Quản lý thị trường.

Bà Linh còn bị cáo buộc chỉ đạo nhân viên hợp thức hồ sơ, tài liệu, hóa đơn, chứng từ với các cơ quan chức năng để che giấu hành vi khai thác than trái phép cùng khoáng sản đi kèm. Nữ đại gia còn đồng ý việc bán trái phép gần 3.000 kg thuốc nổ và gần 11.000 kíp cho Đỗ Văn Vĩnh và Lương Văn Tiến để khai thác trái phép tại Khu A. Bị xác định thu lợi bất chính trên 2 tỷ đồng , hiện gia đình bị can Linh đã nộp khắc phục 4 tỷ đồng .

Cáo buộc cho thấy từ tháng 3/2019 đến tháng 8/2021, Công ty Đông Bắc Hải Dương đã khai thác tại mỏ than Minh Tiến tổng số lượng hơn 1 triệu tấn than, hơn 419 m3 khoáng sản đi kèm. Nhờ đó, các bị can thu lợi bất chính tổng số tiền trên 213 tỷ đồng .

Trước đó, bà Châu Thị Mỹ Linh, Bùi Hữu Giang, Bùi Hữu Thanh và nhóm bị can bị Cục Cảnh sát kinh tế (C03 Bộ Công an) khởi tố cuối tháng 8/2021.