Nụ cười xuân qua ống kính nghệ sĩ nhiếp ảnh Đào Tiến Đạt

Trải qua 25 năm gắn bó với nhiếp ảnh, nghệ sĩ Đào Tiến Đạt đạt hơn 2.000 giải thưởng tại 76 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới. Trong số này có 330 huy chương Vàng, đoạt Cúp vàng Nhà nhiếp ảnh của năm 2005 (Gold Trophy VIPC Photographer of the Year 2005) tại Italya, huy chương Vàng Châu Á năm 2006 (Gold Medal Best of ASIA 2006) tại Italya; giải Nhất ảnh của năm 2011 của Hội Nhiếp ảnh Hoa Kỳ (First Place Award - PPD Photo of the Year 2011 - PSA),...

Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam phong tặng tước hiệu Nghệ sĩ Nhiếp ảnh đặc biệt xuất sắc (EVAPA/G), Nghệ sĩ Nhiếp ảnh có cống hiến xuất sắc (ESVAPA) cho ông.

Liên đoàn Nghệ thuật Nhiếp ảnh Quốc tế (FIAP) phong tặng tước hiệu Nghệ sĩ Nhiếp ảnh xuất sắc Kim cương 3 ( EFIAP/D3), Hội Nhiếp ảnh Hoa Kỳ (PSA) phong tặng tước hiệu Master (MPSA), Hội Nhiếp ảnh Agile, Bangladesh (APS) phong tặng tước hiệu Grand Master (GM.APS), Hiệp hội Nhiếp ảnh gia Châu Á (APU) phong tặng tước hiệu Mater Exhibitor Đồng (MEAPU/b), GNG Club India và Nobel phong tặng tước hiệu Master Nobel danh dự (Hon.F Nobel/Master)...