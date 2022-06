Nụ cười của Pogba sau khi rời MU

Pogba không đá 4 trận cuối mùa do chấn thương. Anh kết thúc 6 mùa giải tại Old Trafford với nỗi thất vọng lớn. Cựu sao Juventus được cho là sẽ trở lại Turin chơi bóng mùa giải tới, theo một bản hợp đồng chuyển nhượng tự do.