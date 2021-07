Nữ cung thủ Hàn Quốc hoàn tất 3 HCV tại Olympic Tokyo

Kịch tính của trận chung kết nội dung bắn cung đơn nữ được đẩy lên cao trào khi phải bước vào loạt shoot-off, nhưng bản lĩnh giúp An San giành HCV.

Đối thủ của An San ở trận chung kết nội dung bắn cung đơn nữ chiều 30/7 là cung thủ của Ủy ban Olympic Nga (ROC), Elena Osipova, người lớn hơn An San 8 tuổi. Osipova là một trong những cung thủ giàu kinh nghiệm bậc nhất Olympic Tokyo 2020.

Hai nữ cung thủ một già, một trẻ cống hiến cho khán giả màn so tài hấp dẫn và kịch tính đến phút cuối. An San và Osipova liên tục so kè nhau từng điểm một qua 5 set đấu. Ở set 2, khi An San thể hiện kỹ thuật và bản lĩnh tuyệt đối để giành 3 điểm 10, Osipova cũng bám đuổi cực kỳ gắt gao với 2 điểm 10 và 1 điểm 9.

An San giúp bắn cung Hàn Quốc thành công mỹ mãn tại Olympic Tokyo 2020. Ảnh: Reuters.

Osipova thậm chí vươn lên dẫn trước sau set 4 khi giành 29 điểm trong khi An San chỉ có 27 điểm với 3 cú bắn điểm 9. Trong thế đối mặt với thất bại, An San vẫn cực kỳ bình tĩnh để san bằng tỷ số ở set thứ 5 với 2 cú bắn liên tiếp đạt điểm 10 để cân bằng tỷ số với Osipova.

Hòa 5-5, hai cung thủ phải bước vào loạt shoot-off căng thẳng. An San bắn trước và đưa tên vào thẳng điểm 10. Osipova bắn sau và chỉ đạt điểm 8. Cô cười sau cú bắn quyết định này và chịu thua đối thủ đàn em người Hàn Quốc.

Giành huy chương vàng nội dung bắn cung đơn nữ, An San giành HCV ở cả 3 nội dung tham dự ở Olympic 2020 bao gồm, đồng đội nữ, đôi nam nữ, và đơn nữ. HCV này cũng giúp Hàn Quốc thắng tuyệt đối ở môn bắn cung tại Olympic với 4 HCV.