Nữ công nhân ở Cẩm Giàng khai báo gian dối để trốn cách ly

Làm việc tại khu công nghiệp ở huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương, nhưng khi về nhà ở Yên Bái, N. khai báo mình công tác ở tỉnh Hưng Yên để trốn cách ly y tế.

Ngày 22/2, UBND huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái, ra quyết định xử phạt hành chính đối với B.T.N. (33 tuổi, người địa phương) 15 triệu đồng về hành vi Cố ý khai báo, thông tin sai sự thật về dịch bệnh truyền nhiễm thuộc nhóm A.

Quyết định xử phạt căn cứ tại Điều 7, Nghị định 117/2020/NĐ-CP của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế.

Công an làm việc với N. Ảnh: Hồng Vân.

Theo thông tin từ UBND huyện, N. là công nhân Công ty Samboud ở khu công nghiệp Tân Trường, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương. Ngày 1/2, N. được nghỉ Tết và bắt xe khách đi nhiều nơi trong đó có Hải Dương và Hà Nội. Tối 2/2, N. về nhà ở thôn Yên Thịnh, xã An Thịnh, huyện Văn Yên.

Ngày hôm sau, người phụ nữ 33 tuổi ra trạm y tế xã An Thịnh để khai báo y tế nhưng lại gian dối không khai mình làm việc ở huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương mà ghi công tác ở tỉnh Hưng Yên.

Khi phát hiện nghi vấn N. khai báo không trung thực, Công an huyện Văn Yên đã phối hợp với Công an xã An Thịnh xác minh, làm rõ lịch trình chính xác của nữ công nhân này. Tại cơ quan điều tra, N. cho biết vì sợ phải đi cách ly y tế khi đi từ vùng dịch về nên khai gian.

Bên cạnh việc bị xử phạt, N. sẽ vẫn bị áp dụng các biện pháp cách ly y tế theo quy định.