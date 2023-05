Nữ công nhân bị cướp chặn đường

Trích xuất camera an ninh, cảnh sát đã xác định được nghi phạm cầm rựa đe dọa nữ công nhân để cướp điện thoại di động.

Cảnh sát lấy lời khai Dương Đại. Ảnh: Công an cung cấp.

Ngày 10/5, Công an huyện Sơn Tịnh (Quảng Ngãi) bắt giữ Dương Đại (40 tuổi, ngụ xã Tịnh Hòa) để điều tra về hành vi cướp tài sản.

Tối 8/5, Công an xã Tịnh Phong, huyện Sơn Tịnh nhận tin báo của chị Đ.T.T. (31 tuổi, công nhân ở khu công nghiệp VSIP) về việc bị người lạ mặt cầm rựa chặn xe, cướp điện thoại di động trị giá khoảng 25 triệu đồng.

Nhận tin báo, Công an huyện Sơn Tịnh vào cuộc xác minh, trích xuất hệ thống camera an ninh dọc theo quốc lộ 1 và các khu dân cư từ KCN VSIP về đến xã Tịnh Hòa. Từ đó, cảnh sát lần ra manh mối nghi phạm nên phối hợp với Công an xã Tịnh Hòa truy bắt.

Đại khai do nợ nần nên chặn người đi đường để cướp tài sản.