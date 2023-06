Nữ công an dỏm lừa chiếm đoạt hàng trăm triệu đồng

Đại tá Phạm Hoàng Thảo làm Trưởng phòng Tham mưu Công an TP.HCM

Công an TP.HCM vừa điều động, bổ nhiệm hàng loạt lãnh đạo, trong đó Trưởng Công an huyện Bình Chánh được điều động giữ chức vụ Trưởng phòng Tham mưu Công an TP.HCM.