Nữ cơ thủ được mệnh danh thiên thần billiards Hàn Quốc

Theo The Billiards, Lee Mi-rae đã giành được 3 chiến thắng liên tiếp trong mùa giải 2020-2021 và là người duy nhất giành được 4 danh hiệu ở cả PBA và LPBA. Tại giải đấu Blue One Resort LPBA Championship 2021 ghi được 65 điểm và vượt qua vòng 32 với vị trí thứ 2 toàn đoàn. Ảnh: The Billiards.