Nữ chủ quán cà phê sập bẫy 'đại gia' đi mua đất

Công an huyện Gò Dầu (Tây Ninh) khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Lê Hoàng Anh Vinh (SN 1980, ngụ ấp Cẩm Bình, Cẩm Giang, huyện Gò Dầu) về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo điều tra, hàng ngày Vinh đến các quán nước ven đường vờ hỏi mua đất và hứa trả tiền hoa hồng để tạo mối quan hệ thân tình, rồi tìm cách chiếm đoạt tài sản của bị hại.

Đầu tháng 5, Vinh đến quán cà phê của chị Đ.T.Đ. (SN 1982, ở ấp Bến Mương, xã Thạnh Đức, huyện Gò Dầu) trong vai người mua đất và cố tiếp cận, tạo lòng tin với chị, giới thiệu mình tên là Vũ, nhà ở thị trấn Gò Dầu, hứa cho chị Đ. 2% tiền hoa hồng khi mua được đất.

Vài ngày sau, Vinh được chị Đ. dẫn đi xem mảnh đất vườn có người cần bán. Sau khi đi tới lui xem xong, Vinh trả giá với chủ đất là một tỷ đồng và hẹn ngày mai sẽ quay lại đặt tiền cọc.

Sáng hôm sau quay lại, Vinh mang theo ba lô và kêu chủ đất dọn dẹp miếng đất cho sạch sẽ rồi điện thoại kêu chị Đ. đến. Trong lúc nói chuyện, Vinh cho biết trong ba lô có mang theo tiền và đang chờ chị gái mang thêm tiền đến để làm giấy tờ đặt cọc đất.

Quan sát thấy mọi người không để ý, Vinh giả vờ nghe điện thoại rồi hỏi mượn xe máy SH mode BS: 70F1-709.12 của chị Đ. để đi rước chị mình. Chờ một lúc lâu, chị Đ. không thấy Vinh trở lại, nghi mình bị lừa đảo, nên đến công an trình báo. Qua điều tra, Công an huyện Gò Dầu đã khởi tố vụ án và bắt được Vinh khi nghi phạm mới từ Campuchia trở về nhà.

Tại cơ quan công an, Vinh khai sau khi lấy được xe của chị Đ., Vinh chạy về huyện Bến Cầu, kiểm tra trong cốp xe có đầy đủ giấy tờ cùng 3 chiếc nhẫn vàng, sợi dây chuyền vàng và 500.000 đồng, sau đó mang xe đến tiệm đồ thế chấp lấy 30 triệu đồng rồi đi sang Campuchia bán hết số vàng nữ trang của chị Đ. được 22 triệu đồng. Có tiền, Vinh vào casino đánh bạc thua hết thì trở về Việt Nam, tìm người bán lại xe máy của chị Đ. với giá 35 triệu đồng, thì bị công an phát hiện bắt giữ.

Vinh có 6 tiền án về các tội cướp giật tài sản, lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản, trốn khỏi nơi giam giữ, lừa đảo chiếm đoạt tài sản đã chấp hành xong án phạt tù vào tháng 8/2022, những tưởng Vinh quay đầu làm lại cuộc đời nhưng vẫn ngựa quen đường cũ. Công an huyện Gò Dầu thông báo ai còn bị nghi phạm lừa đảo thì liên hệ đến Công an huyện Gò Dầu hoặc cơ quan công an địa phương gần nhất để trình báo vụ việc.