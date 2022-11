Nữ chủ nhà đuổi bắt nam thanh niên trộm iPhone

Sang phát hiện nhà của người dân không khóa cửa, nên lẻn vào lấy trộm tài sản thì bị phát hiện và bắt giữ tại hiện trường.

Ngày 21/11, cơ quan CSĐT Công an huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang, đã khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam Lê Thanh Sang (28 tuổi, ở xã Vọng Đông, huyện Thoại Sơn) điều tra về tội Trộm cắp tài sản.

Sang tại cơ quan điều tra. Ảnh: Nghiêm Túc.

Theo điều tra, trưa 29/10, Sang lái xe máy đến xã Vĩnh Trạch, với mục đích tìm nhà dân để trộm tài sản. Sang phát hiện nhà bà Trần Thị Kiều Oanh (42 tuổi) không khóa cửa rào, nên lẻn vào lấy trộm điện thoại di động hiệu iPhone.

Trộm xong tài sản, Sang bị nữ chủ nhà phát hiện và đuổi bắt. Trong lúc chờ cảnh sát đến giải quyết, Sang lợi dụng sơ hở bỏ chạy và để lại xe máy ở hiện trường.

Cảnh sát vào cuộc điều tra, Sang biết không thể trốn thoát nên đã ra đầu thú.