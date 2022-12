Nữ chủ hụi trốn truy nã 26 năm

Ý là chủ dây hụi ở Nha Trang. Sau đó, người phụ nữ này không trả tiền hốt hụi cho hội viên mà bỏ trốn.

Võ Thị Như Ý.

Ngày 6/12, Công an tỉnh Khánh Hòa đã di lý Võ Thị Như Ý (SN 1972, trú huyện Chợ Lách, tỉnh Bến Tre) từ TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định, về Khánh Hòa để điều tra về tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Trước đó, Công an tỉnh Khánh Hòa phối hợp với Công an phường Nguyễn Văn Cừ, TP Quy Nhơn và Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bình Định bắt Võ Thị Như Ý tại đường Nguyễn Trung Trực, TP Quy Nhơn.

Theo Công an tỉnh Khánh Hòa, năm 1996, Ý là chủ đường dây hụi gồm nhiều người tham gia tại TP Nha Trang. Tuy nhiên, đến kỳ hạn, Ý bỏ trốn, không trả tiền hốt hụi cho hội viên nên bị Công an tỉnh Khánh Hòa truy nã.

Trong 26 năm bỏ trốn, Ý thường xuyên đi lại 3 tỉnh Bến Tre, Khánh Hòa và Bình Định để trốn tránh sự truy lùng của cơ quan công an. Thời gian gần đây, công an đã rà soát các thông tin, phát hiện Ý lẩn trốn giữa 2 phường Nguyễn Văn Cừ và Quang Trung, TP Quy Nhơn, nên lên phương án bắt giữ.