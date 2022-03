Nữ chính 'West Side Story' nhắc chuyện không được mời đến Oscar

Rachel Zegler không nghĩ mình sẽ đến lễ trao giải Oscar vào 6 ngày trước - lúc nữ diễn viên chưa nhận được lời mời từ ban tổ chức.

Theo Teen Vogue, khi được mời lên trao giải cùng Jacob Elordi ở Oscar lần thứ 94 diễn ra sáng 28/3 (giờ Việt Nam), Rachel Zegler đã nhắc chuyện đến phút chót mới được Viện Hàn lâm gửi lời mời tham dự sự kiện.

"Tôi lớn lên ở Australia, và chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ đứng ở đây", Elordi nói trên sân khấu. Bên cạnh, Zegler đáp lời: "Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ đến Oscar 6 ngày trước" (Cười).

Rachel Zegler và Jacob Elordi trên sân khấu lễ trao giải Oscar lần thứ 94. Ảnh: Teen Vogue.

Câu trả lời của nữ diễn viên khiến cả khán phòng bật cười theo. Khoảnh khắc này được cắt thành video và chia sẻ trên Twitter. Nhiều bình luận tỏ ra vừa thương vừa buồn cười cho sự xuất hiện của Zegler trên sân khấu.

Ngày 21/3, IndieWire đưa tin Zegler cập nhật tình hình cuộc sống và công việc trong ba tháng qua. Khi người hâm mộ hỏi diễn viên dự định mặc gì trong đêm trao giải Oscar, Zegler chỉ ngắn gọn: “Tôi không được mời, nên chắc sẽ là quần nỉ mặc nhà và áo dạ của bạn trai thôi”.

Thông tin này gây bất bình bởi West Side Story - tác phẩm do Zegler đóng chính - nhận đến 7 đề cử tại Oscar, 3 trong số này thuộc các hạng mục quan trọng Phim xuất sắc, Nữ diễn viên phụ xuất sắc và Đạo diễn xuất sắc.

"Tôi đã tìm cách nhưng cuối cùng vẫn không có cơ hội tham dự sự kiện. Nên tôi sẽ cổ vũ cho West Side Story từ phòng khách và hãnh diện với tác phẩm chúng tôi đã dành 3 năm miệt mài để hoàn thành", cô nói về tình hình.

Ngay sau chia sẻ của Zegler, Viện Hàn lâm đã liên lạc với cô và gửi lời mời tham dự với tư cách người trao giải.

Rachel Zegler đã vượt qua 30.000 ứng cử viên để nhận vai Maria trong phiên bản mới của tác phẩm ca vũ nhạc West Side Story. Trước đó, diễn viên sinh năm 2000 được Walt Disney chọn vào vai Bạch Tuyết trong dự án chuyển thể người đóng của bộ phim hoạt hình kinh điển Snow White and the Seven Dwarfs (1937).