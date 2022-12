Nữ chính 'Wednesday' lọt top mặc đẹp nhờ đồ xuyên thấu

Tạo hình của Selena Gomez chứng minh rằng trang phục đơn giản không nhàm chán. Trong buổi chiếu phim tài liệu My Mind and Me, cô diện thiết kế bằng vải tweed. Đường viền cổ áo thấp, dáng váy ngắn tạo cảm giác trẻ trung, hiện đại. Ảnh: People.