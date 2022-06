Nữ chính trong phim của biên kịch 'My Liberation Notes'

Theo Allkpop, thành công của “My Liberation Notes” một lần nữa chứng minh khả năng xây dựng nhân vật nữ chính đầy cảm xúc trong các tác phẩm của Park Hae Young.

Nói đến thành công của một bộ phim, ngoài khả năng và mức độ nổi tiếng của dàn diễn viên, biên kịch cũng được coi là bảo chứng cho mỗi tác phẩm.

Không nổi danh như Kim Eun Sook, Lee Woo Jung, cũng không sở hữu gia tài phim đồ sộ như Kim Soon Ok hay Lee Kyung Hee, Park Hae Young ghi dấu ấn qua những câu chuyện đời thường nhưng mang triết lý sâu sắc, đặc biệt là cách xây dựng nữ chính để lại cảm xúc trong lòng khán giả.

Bắt đầu viết kịch bản lần đầu vào năm 2004, sau gần 18 năm, nữ biên kịch chỉ sản xuất tổng cộng 7 bộ phim. Theo Allkpop, trước khi bắt tay vào làm một bộ phim hoàn chỉnh, Park Hae Young luôn dành thời gian tìm tòi và khai thác vấn đề chính từ nhiều góc độ khác nhau. Thay vì xây dựng những câu chuyện thông thường, biên kịch Park hướng đến thể hiện thông điệp, ý nghĩa đằng sau nội dung tác phẩm.

Các tác phẩm của biên kịch Park Hae Young tuy ít nhưng chất lượng. Ảnh: Naver.

Bởi vậy, số lượng ít nhưng chất lượng lại có thừa. Điều này được thể hiện rõ qua 3 tác phẩm gần đây của biên kịch Park gồm Another Oh Hae Young, My Mister và My Liberation Notes.

Seo Hyun Jin trong Another Oh Hae Young

Trong phim, mỗi nhân vật đều mang nỗi bất hạnh riêng nhưng chính điều đó lại vô tình gắn kết họ với nhau. Nội dung không quá mới mẻ, là câu chuyện tình yêu giữa người đàn ông bình thường và cô gái cũng không phải xuất chúng. Song điểm sáng của phim là cách truyền tải thông điệp, chạm đến trái tim của người xem.

Không phải mẫu nữ chính hoàn hảo thường thấy trong các phim truyền hình, Oh Hae Young dưới ngòi bút của Park Hae Young là cô gái bình thường từ diện mạo, học thức đến nghề nghiệp, tính cách. Nhưng điều này cũng chính là yếu tố khiến người xem nhanh chóng bị cuốn vào câu chuyện.

Trong cuộc sống, ai cũng từng bị so sánh với một người hoàn hảo hơn chỉ vì trùng tên hoặc cùng điểm chung bất kỳ. Bởi vậy, khán giả khi xem Another Oh Hae Young đều có sự đồng cảm với nữ chính - cô gái thường xuyên gặp phải vận xui trong cuộc sống. Từ thời đi học, cô luôn bị đem ra so sánh, chịu những uất ức, oan uổng vì trùng tên với nữ sinh giỏi giang và nổi tiếng trong trường.

Dù cuộc đời gặp nhiều xui xẻo, Oh Hae Young vẫn luôn lạc quan và khao khát tình yêu đích thực. Ảnh: Naver.

Sau khi thoát khỏi cô bạn cùng tên, những tình huống trớ trêu vẫn cứ đeo bám Hae Young. Công việc không thuận lợi, tình yêu gặp trắc trở. Ngay trước ngày kết hôn, cô bị Tae Jin (Jae Yoon) hủy hôn với lý do nhảm nhí. Chưa kịp hồi phục nỗi đau tinh thần, Hae Young lại bị dòng đời xô đẩy, ngã gãy tay.

Sau mọi chuyện, cô luôn tìm cách vượt qua và tràn đầy lạc quan. Khi yêu, cô có thể dũng cảm tấn công và thể hiện một cách thẳng thắn. Dù gặp nhiều thất bại, cô luôn làm những điều bản thân mong muốn mà không cần suy nghĩ, đắn đo. Hae Young chân thực đến mức khiến người xem có thể nhìn thấy một phần hình ảnh của bản thân trong đó.

Theo Korea Times, nữ chính Oh Hae Young do Seo Hyun Jin thủ vai là một trong những điểm sáng thu hút nhất của phim. Nhân vật Hae Young với đa dạng cung bậc cảm xúc được sao nữ sinh năm 1985 thể hiện trọn vẹn. Với vai diễn này, Seo Hyun Jin đã mang về giải thưởng danh giá Nữ chính xuất sắc tại Baeksang Arts Award 2016.

IU trong My Mister





Cũng là bộ phim tình cảm nhưng My Mister không kể chuyện tình yêu đôi lứa mà tái hiện lát cắt cuộc đời của những người trưởng thành cô đơn trong chính thế giới họ đang sống.

Qua đó, tác giả muốn gửi gắm thông điệp sâu sắc về cuộc đời: “Không có cuộc sống nào là trọn vẹn hạnh phúc hoặc chỉ toàn nỗi buồn. Nhưng sau cùng, con người vẫn phải vượt qua và bước tiếp về phía trước”.

Ji An là nhân vật đánh dấu màn diễn xuất "lột xác" của em gái quốc dân. Ảnh: Soompi.

Phim kể về Lee Ji An (IU) - cô gái 20 tuổi nhưng có lẽ đã trải qua hết những nỗi bất hạnh trên đời. Không nhận được tình yêu thương ngay từ khi sinh ra, Ji An còn phải mang trên vai món nợ khổng lồ của mẹ. Lớn lên nhờ tình thương của người bà mắc chứng câm điếc, cô bé phải chật vật làm đủ mọi công việc thời vụ để trang trải cuộc sống.

Không có ai bên cạnh để chỉ dạy cho cô những điều tốt đẹp ở thế giới ngoài kia. Mọi người đều xa lánh và thờ ơ trước hoàn cảnh của cô bé. Nhưng điều lớn lao nhất Ji An để lại cho người xem không phải là sự đau khổ, tuyệt vọng mà là ý chí kiên cường, không gục ngã trước khó khăn.

Nếu Oh Hae Young của Seo Hyun Jin đa sầu đa cảm bao nhiêu, Lee Ji An của IU lại thờ ơ, lãnh cảm bấy nhiêu. Có lẽ những tổn thương phải chịu đựng từ nhỏ đến lớn đã buộc Ji An phải trở nên mạnh mẽ để tồn tại. Cô dùng bộ mặt không cảm xúc để chứng tỏ sự cứng cỏi với mọi người nhưng thực chất chỉ là che đậy một tâm hồn vụn vỡ bên trong. Khó hòa nhập với cộng đồng, song Ji An vẫn luôn cư xử đúng mực và tử tế đối với những người đã giúp đỡ cô.

Hành trình lấy lại niềm tin cuộc sống của cô gái 20 tuổi được mở ra sau cuộc gặp gỡ với 3 anh em nhà họ Park, trong đó có Park Dong Hoon (Lee Sun Kyun) - một kiến trúc sư nhiệt huyết và luôn đặt an toàn lên hàng đầu. Họ đến với nhau để chữa lành những vết thương tinh thần cũng như tìm kiếm hơi ấm hạnh phúc giữa chốn đô thị đông đúc nhưng thiếu vắng tình người.

Nhân vật Lee Ji An được đánh giá là cú lột xác trong diễn xuất của IU. Cũng chính vai diễn này giúp cô có được sự công nhận của khán giả sau loạt vai mờ nhạt trước đó. Và đề cử Thị hậu tại Baeksang Arts Awards 2019 chính là sự công nhận xứng đáng cho những nỗ lực của cô gái đa tài.

Kim Ji Won trong My Liberation Notes

Một bộ phim tưởng chừng đơn điệu nhưng lại là câu chuyện phản ánh chân thực giá trị cuộc sống. Không phải mô-típ giống hầu hết phim tình cảm Hàn Quốc, cũng không có những tình tiết xung đột, kịch tính, My Liberation Notes là câu chuyện đời thường của những người trẻ bị cuộc sống thành thị bào mòn cả thể xác lẫn tâm hồn. Họ mong muốn thoát khỏi cuộc sống ngột ngạt nhưng lại không biết phải bắt đầu từ đâu.

Em út Mi Jung có sự thay đổi tâm trạng rõ rệt kể từ khi gặp Mr Gu. Ảnh: Twitter

Nhà sản xuất phim chia sẻ: “Những câu hỏi trong cuộc sống mà ai cũng từng nghĩ đến ít nhất một lần đều được thể hiện ở mỗi nhân vật. Người xem có thể liên tưởng đến điều đó qua những câu thoại và tình huống trong phim như thể chính họ là người đã viết ra".

Các nhân vật hầu hết đều là con người rất đỗi bình thường trong xã hội. Họ hiện lên với những suy tư, trăn trở về mục đích tồn tại, khát khao được yêu thương và cảm thông. Diễn biến qua các tập phim cũng là hành trình chữa lành vết thương, tìm kiếm tương lai của các nhân vật.

Thông qua vai diễn Yeom Mi Jung, Kim Ji Won khắc họa khía cạnh diễn xuất mới mẻ trên màn ảnh. Là người hướng nội bẩm sinh, Yeom Mi Jung sống với cảm giác như người duy nhất còn lại trên thế gian. Mọi mối quan hệ đều khiến cô cảm thấy khó khăn và áp lực. Mục tiêu duy nhất của cô là được trở thành nhân viên chính thức. Nhà quá xa thành phố khiến cô không thể tụ tập bè bạn sau giờ làm, cũng không thể tham gia các hoạt động hội nhóm trong công ty.

Đời cô chỉ có gia đình. Nhưng dưới một mái nhà mà các thành viên đều có thế giới riêng, cô chỉ biết lặng lẽ hoàn thành phần việc của mình. Là nhân viên đấu thầu cho đội thiết kế công ty, cô học được cách khoác lên mình gương mặt tươi sáng nhưng nội tâm thực chất lại là một mảng tối trống rỗng.

Mong muốn giải thoát bản thân khỏi cuộc sống ngột ngạt, nhàm chán của Yeom Mi Jung luôn thường trực và bắt đầu trỗi dậy kể từ khi cô gặp người hàng xóm bí ẩn, Mr. Gu. Sự đồng cảm trong tâm hồn của hai người lớn cô đơn đã đem lại ánh sáng nơi cuộc sống tăm tối. Kể từ đây, Mi Jung bắt đầu có những chuyển biến cả trong tâm lý lẫn hành động.

Với một nhân vật mang nặng những suy nghĩ và nỗi niềm khó gọi tên, diễn viên đòi hỏi phải diễn xuất có hồn. Và Kim Ji Won thể hiện trọn vẹn điều đó qua đôi mắt. Điều này một lần nữa chứng tỏ khả năng xây dựng nữ chính độc đáo, đầy cảm xúc trong phim của Park Hae Young.