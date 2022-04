Nữ chính 'Squid Game' đóng phim cùng Lily-Rose Depp

Jung Ho Yeon đóng vai chính trong bộ phim mới của đạo diễn Joe Talbot. Phim có sự tham gia của Lily-Rose Depp và Renat Janezeb.

Ngày 7/4, Osen đưa tin Jung Ho Yeon, Lily-Rose Depp và Renat Janezeb sẽ đóng vai chính trong bộ phim mới của đạo diễn Joe Talbot có tựa đề The Governance.

The Governance là bộ phim thứ hai đạo diễn Joe Talbot hợp tác với A24 - một nhà sản xuất và phân phối phim nổi tiếng của Mỹ. Joe Talbot đã nhận được sự hoan nghênh nhiệt liệt với The Last Black Man in San Francisco ra mắt năm 2019.

Dựa trên tiểu thuyết cùng tên của Anne Serre, The Governance kể về 3 gia sư nổi loạn nhằm lật đổ những người chủ họ làm việc và truyền cảm hứng cho đứa bé trong gia đình đó. Phim truyền tải tinh thần gạt bỏ những gánh nặng để tận hưởng cuộc phiêu lưu thú vị.

Jung Ho Yeon liên tục nhận phim mới sau thành công của Squid Game.

Kể từ khi nổi tiếng với Squid Game, Jung Ho Yeon (sinh năm 1994) nhận được sự yêu mến trên khắp thế giới và chứng tỏ khả năng với tư cách một diễn viên. Ngôi sao trẻ giành giải Nữ diễn viên chính xuất sắc tại Lễ trao giải SAG.

Trước The Governance, Jung Ho Yeon xác nhận tam gia tác phẩm kinh dị Disclaimer do Alfonso Cuaron làm đạo diễn. Người này giành giải Oscar cho hạng mục Đạo diễn xuất sắc nhờ phim Gravity và Roma. Gần đây, Jung Ho Yeon xuất hiện trong MV mới của ngôi sao nhạc pop nổi tiếng The Weeknd.

Trả lời Teen Vogue về danh tiếng vượt ngoài mức trông đợi, Jung Ho Yeon nói: “Những gì tôi đang cố gắng làm là tập trung vào người gần gũi với mình nhất để không bị mất đi nền tảng cơ bản của cuộc sống, không bị cuốn đi theo dòng xoáy danh tiếng. Nhưng tôi cũng cảm thấy biết ơn những người đã làm ra bộ phim, cũng như khán giả dành sự yêu mến, ủng hộ tôi".