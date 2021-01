Nữ chính 'Sex and the City' có thể nhận cát-xê 10 triệu USD

Ba diễn viên chính của series "Sex and the City" có thể nhận mức thù lao 1 triệu USD/tập khi xuất hiện trong mùa phim mới.

Variety đưa tin các ngôi sao của phần phim Sex and the City mới sắp ra mắt trên dịch vụ xem video trực tuyến HBO Max, có thể nhận khoản thù lao lên tới 7 chữ số mỗi tập.

Theo nhiều nguồn tin, với mỗi tập của mùa phim mới - dự kiến kéo dài 10 tập - Sarah Jessica Parker, Cynthia Nixon và Kristin Davis có thể nhận hơn 1 triệu USD mỗi người. Ba ngôi sao đồng thời đảm nhận vị trí chỉ đạo sản xuất series mới.

Sex and the City lên sóng năm 1998, kéo dài sáu mùa trước khi khép lại vào năm 2004. Phim từng được sản xuất thêm hai bản điện ảnh. Ảnh: HBO.

Đại diện của ba nữ diễn viên, cũng như HBO Max, chưa phản hồi Variety về nội dung thông tin trên. Tuy nhiên, dựa trên danh tiếng và tầm ảnh hưởng của thương hiệu Sex and the City, mức thù lao mà các diễn viên chính nhận được là hoàn toàn hợp lý.

Con số 1 triệu USD cho mỗi tập phim cũng là mức đỉnh thu nhập mới của các ngôi sao phim truyền hình trong những năm gần đây. Những ngôi sao hạng A như Nicole Kidman, Jeff Bridges, Sir Patrick Stewart, Reese Witherspoon hay Kerry Washington đều thuộc nhóm tài tử, minh tinh được trả thù lao chót vót khi góp mặt trong phim truyền hình mới của Netflix, Hulu hay các nền tảng khác.

Ngày 11/1, Variety xác nhận series phim Sex and the City sẽ được tiếp tục sản xuất và phát sóng trên hệ thống xem video trực tuyến HBO Max với nhan đề And Just Like That…

Chương tiếp theo của Sex and the City theo chân Carrie Bradshaw (Parker), Charlotte York (Davis) và Miranda Hobbes (Nixon) trên hành trình tìm lại sự cân bằng trong cuộc sống, tình yêu và tình bạn ở tuổi 50. Series dự kiến bấm máy tại New York City vào cuối mùa xuân.