Nữ CEO hối hận vì làm việc quá sức suốt 10 năm

Được ngưỡng mộ khi trở thành nữ CEO đầu tiên của L’Oreal, song Jamie Kern Lima từng trải qua những thất bại, làm việc đến kiệt sức.

Jamie Kern Lima (43 tuổi) là doanh nhân nổi tiếng trong lĩnh vực làm đẹp. Khởi nghiệp kinh doanh ở tuổi 31, bà lập nên IT Cosmetics. Sau 8 năm, Kern Lima đã bán công ty đó cho L’Oreal với giá 1,2 tỷ USD , trở thành triệu phú khi thu về cho riêng mình 410 triệu USD , theo Forbes.

Kern Lima tiếp tục đồng hành cùng IT trong 3 năm rồi trở thành nữ giám đốc điều hành đầu tiên của L’Oreal.

Song trước khi gặt hái thành công, nữ CEO đã trải qua nhiều khó khăn, từng bị từ chối khi giới thiệu sản phẩm của mình, thiếu tự tin, không có tiền kinh doanh.

Là CEO nổi tiếng song Kern Lima hối hận khi đã không quản lý tốt cuộc sống của mình trong nhiều năm.

Kern Lima từng làm bồi bàn với tư cách thí sinh của chương trình “Big Brother”, làm phóng viên địa phương ở Washington và Oregon hay giành chiến thắng trong cuộc thi sắc đẹp.

"Tôi từng làm việc đến kiệt sức suốt gần 10 năm", Kern Lima nói với CNBC Make It.

Trong cuộc trò chuyện với CNBC Make It, bà đã có nhiều chia sẻ về việc vượt qua khoảng thời gian bị từ chối, bí quyết thành công và cách dành thời gian cho bản thân.

Kern Lima tâm sự bà từng khóc đến mất ngủ khi có lần bị từ chối lời mời hợp tác. Khi ấy, bà mở điện thoại lên và đọc những câu nói truyền cảm hứng. Chúng nhắc nhở bà rằng "Tôi xuất phát ở đâu không quyết định được tôi sẽ đi xa tới đâu" hay "Cuộc đấu dễ dàng không thể làm nên nhà vô địch".

Bà tin rằng mọi người đều có thể thành công, theo nhiều cách khác nhau và chỉ cần cố gắng hết sức.

Vị CEO nói rằng sai lầm lớn nhất của mình là làm việc tới kiệt sức. "Một trong những điều tôi hoàn toàn sai là để bản thân sống và làm việc đến kiệt quệ trong gần một thập kỷ. Tôi nghĩ lối sống đó hấp dẫn với nhiều người, đặc biệt là các doanh nhân và những người theo đuổi mục tiêu hay giấc mơ nào đó".

Ở tuổi 43, nữ CEO tìm ra được con đường để vừa theo đuổi đam mê, vừa sống lành mạnh.

Kern Lima nhớ lại bà từng liên tục chạy đua với công việc, lái xe nhiều tới kiệt sức, làm việc 100 h/tuần trong suốt 10 năm. Bà cho rằng mọi người không cần làm nhiều tới mức đó để đạt được thành tựu.

"Tôi từng hoàn toàn nghiện công việc, nghiện sự bận rộn", bà nói. Và giống như bất kỳ chứng nghiện nào khác, nó khiến bà bị tê liệt cảm giác về sự tốt, xấu trong cuộc sống và như biến thành một cỗ máy.

Ở tuổi 43, Kern Lima đã tìm thấy cách để vừa thành công trong sự nghiệp, vừa chăm sóc bản thân tốt hơn. Năm 2019, bà từ chức CEO tại IT Cosmetics và gần đây xuất bản cuốn hồi ký với tựa đề "Believe It: How to Go from Underestimated to Unstoppable".

Giờ đây, Kern Lima thay đổi nhiều thói quen trong cuộc sống. Mỗi sáng, bà đi bộ một giờ, thường xuyên thiền định và cầu nguyện.

"Bây giờ tôi có rất nhiều năng lượng trong cuộc sống. Mỗi ngày tôi làm việc khoảng 20 giờ nhưng thấy mọi thứ đều tốt. Thành tựu lớn nhất của một người có lẽ là có thể theo đuổi ước mơ mà vẫn quản lý tốt cuộc sống và sức khỏe. Tôi đã không thể làm được điều đó trong một thời gian dài".

Hiện tại, mỗi ngày bà nhắn tin cho ít nhất một vài người để bày tỏ sự cảm ơn với họ. Điều đó giúp bà trân trọng cuộc sống và thấy rõ giá trị của từng ngày.