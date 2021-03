Nữ CEO da màu ra hồi ký truyền cảm hứng

Ra mắt tháng 9 tới, cuốn hồi ký của cựu CEO PepsiCo Indra Nooyi được nhà xuất bản gọi là “một bước đi không trong kế hoạch” trên con đường trở thành một phụ nữ quyền lực.

Cuốn My Life in Full: Work, Family and Our Future của Indra Nooyi sẽ được xuất bản ngày 28/9 tới, nhà xuất bản Portfolio Books cho biết đầu tuần này.

Cuốn sách sẽ giúp truyền cảm hứng cho các lãnh đạo doanh nghiệp tương lai. Ảnh: Amazon.

Trong cuốn hồi ký mới, Nooyi, 65 tuổi, sẽ đưa độc giả quay trở lại thời thơ ấu của bà ở Ấn Độ và sau đó là những trải nghiệm của bà khi là một người nhập cư tại trường kinh doanh của Đại học Yale, Mỹ.

Sách cũng kể về những thành tích bà đạt được khi trở thành một trong những phụ nữ da màu hiếm hoi nằm trong tầng lớp lãnh đạo cao nhất của các doanh nghiệp lớn.

Bà đã làm việc tại PepsiCo trong 24 năm, 12 năm trong số đó là ở cương vị giám đốc điều hành, trước khi từ chức vào năm 2018.

Khi bà còn là CEO, doanh thu của PepsiCo đã tăng từ 35 tỷ USD lên 63,5 tỷ USD . Bà cũng là lãnh đạo nổi tiếng với chiến dịch quảng cáo đồ ăn vặt “tốt cho bạn” như khoai tây chiên của Baked Lay và nước trái cây Naked làm từ trái cây và rau quả.

Bà mẹ hai con cũng thẳng thắn nói về những khó khăn trong việc cân bằng công việc và cuộc sống khi ở PepsiCo.

“Khi tôi viết My Life in Full: Work, Family and Our Future, tôi đã thấy cách câu chuyện của chính mình có liên quan đến nền kinh tế toàn cầu đang phát triển của chúng ta và cách câu chuyện của bản thân có thể ảnh hưởng đến sự tiến bộ của chúng ta trong việc kết hợp tốt hơn giữa công việc và gia đình trong những năm tới”, bà Nooyi chia sẻ trong một tuyên bố ngày 15/3.

Indra Nooyi là một trong những phụ nữ da màu hiếm hoi nằm trong tầng lớp lãnh đạo cao nhất của các doanh nghiệp lớn. Ảnh: AP.

Cựu CEO của PepsiCo cũng nói thêm: “Tôi hy vọng cuốn sách này sẽ truyền cảm hứng cho các nhà lãnh đạo doanh nghiệp, các nhà hoạch định chính sách, tất cả phụ nữ và nam giới muốn giảm bớt gánh nặng công việc và gia đình, điều hoà cả hai phía và tạo ra sự thay đổi”.

Portfolio Books là một chi nhánh của nhà xuất bản Penguin Random House. Các điều khoản tài chính đối với cuốn sách của Nooyi không được tiết lộ. Bà được đại diện bởi luật sư Robert Barnett từ Washington, người cũng là đại diện cho nhiều tác giả lớn như cựu Tổng thống Mỹ Barack Obama hay người đồng sáng lập Nike Phil Knight.