Nữ cán bộ địa chính làm sổ đỏ giả, chiếm đoạt gần 3,7 tỷ đồng

Nguyễn Thị Nga nhờ một tài xế xe ôm ở TP.HCM làm giả 10 bộ hồ sơ đất đai. Sau đó, nữ cán bộ này mang đi thế chấp để vay tiền đầu tư vào bất động sản.

Nguyễn Thị Nga bị bắt tạm giam. Ảnh: Trùng Dương.

Chiều 17/5, Cơ quan CSĐT Công an huyện Cát Tiên, tỉnh Lâm Đồng, tống đạt các quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam 3 tháng Nguyễn Thị Nga (34 tuổi, ngụ thị trấn Cát Tiên) để điều tra về các hành vi Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản và Sử dụng tài liệu giả của cơ quan tổ chức. Cơ quan CSĐT Công an huyện Cát Tiên đang hoàn tất thủ tục chuyển lên Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lâm Đồng điều tra, xử lý theo thẩm quyền.

Theo cảnh sát, giai đoạn 2011-2021, Nguyễn Thị Nga công tác tại Phòng Tài nguyên Môi trường huyện Cát Tiên; từ năm 2021-2022, chuyển về làm công chức địa chính xã Đức Phổ, huyện Cát Tiên.

Theo điều tra, từ năm 2019-2022, do cần vốn kinh doanh bất động sản, Nguyễn Thị Nga đã lợi dụng vị trí công việc tìm nhiều cách để chiếm đoạt tiền của các nạn nhân.

Số giấy tờ làm giả. Ảnh: Trùng Dương.

Cụ thể, trong thời gian đi học thạc sĩ tại TP.HCM, Nga quen biết một người đàn ông tên Hồng chạy xe ôm, chuyên nhận làm giả giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.

Nga đặt làm 10 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất giả với giá 40 triệu đồng. Thông tin trong các giấy tờ giả được nữ bị can lấy từ hồ sơ đất đai thật lúc còn làm cán bộ ở Phòng Tài nguyên Môi trường huyện Cát Tiên và cùng một số thửa đất mà người nhà của bị can đang đứng tên.

Nữ bị can sau đó sử dụng các giấy chứng nhận quyền sử dụng đất giả trên để cầm cố cho 6 người vay gần 3,8 tỷ đồng . Tuy nhiên, đến hẹn thanh toán Nga không có khả năng chi trả nên bị các nạn nhân tố cáo.