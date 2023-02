Nữ cán bộ địa chính bị bắt vì ‘vòi tiền’ dân

Nữ bộ địa chính cố tình gây khó dễ, viện ra nhiều thủ tục rườm rà để "vòi tiền" người làm các thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Cảnh sát lấy lời khai của Chu Thị Điệp.

Ngày 12/2, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An, cho biết đơn vị vừa ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam Chu Thị Điệp (42 tuổi, trú tại xã Diễn Trường, huyện Diễn Châu, Nghệ An) về tội Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản.

Trước đó, qua công tác nắm tình hình, Công an huyện Diễn Châu phát hiện Chu Thị Điệp, cán bộ địa chính xã Diễn Trường, huyện Diễn Châu, cố tình gây khó dễ, viện ra nhiều thủ tục rườm rà, bắt người dân phải đi lại nhiều lần để làm các thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, từ đó “vòi tiền” làm các thủ tục về đất đai.

Qua các biện pháp nghiệp vụ, Công an huyện Diễn Châu phát hiện Điệp đã chiếm đoạt số tiền 20 triệu đồng của một người dân có nhu cầu cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.