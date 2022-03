Nữ ca sĩ tức giận vì người cha ngồi tù

Cha của Ye Eun ngồi tù vì tội danh lừa đảo. Cựu thành viên nhóm Wonder Girls tức giận bản thân vì từng tha thứ cho ông.

Trong chương trình Oh Eun Young's Golden Counseling phát sóng trên kênh Channel A ngày 11/2, ca sĩ Ha:tfelt (Ye Eun - cựu thành viên nhóm Wonder Girls) xuất hiện với tư cách khách mời và hỏi ý kiến bác sĩ Oh Eun Young về những lo lắng của cô.

Nữ ca sĩ mở lòng về người cha đang ngồi tù vì tội lừa đảo. Ha:tfelt nói: "Tôi sống với suy nghĩ mình không có cha. Có một số người xung quanh nói tôi nên tha thứ cho cha. Nhưng tôi nghĩ có một số điều trên thế giới này không thể tha thứ được".

Ha:tfelt tiết lộ cha mẹ ly hôn khi cô mới 6 tuổi do cha cô ngoại tình. Sau đó, cô mất liên lạc với cha và không gặp ông cho đến ngày cưới của em gái cô. Sau khi trò chuyện với cha, nữ ca sĩ bắt đầu cởi mở hơn và thông cảm với hoàn cảnh cũng như suy nghĩ của cha cô.

Nữ ca sĩ trải lòng về tuổi thơ không hạnh phúc và người cha ngồi tù.

Tuy nhiên, sau khi mở lòng với cha, cô bị phản bội và tổn thương. Ông sử dụng tên của con gái để lừa đảo nhiều thành viên trong nhà thờ với số tiền 20 tỷ won (khoảng hơn 16 triệu USD ).

Ha:tfelt tiết lộ cô được tuyên vô tội sau vụ lừa đảo và không phải ra tòa, nhưng sau đó cha cô gửi thư yêu cầu cô cho tiền để bảo lãnh ông ra khỏi tù. Ha:tfelt rơi nước mắt và nói: "Tôi tức giận với bản thân vì đã tha thứ cho cha tôi".

Tiến sĩ Oh Eun Young tiếp lời: "Có nhiều lý do mọi người thường tha thứ cho người khác. Đầu tiên, vết thương sâu trong tim họ sẽ lành lại. Họ có thể để lại nỗi sợ hãi đối với người đó và buông bỏ những cảm xúc quá lớn trong trái tim. Hoặc họ muốn được giải phóng khỏi nỗi đau thể xác".

Ha:tfelt sinh năm 1989, tên thật là Park Ye Eun. Cô ra mắt cùng nhóm nhạc Wonder Girls vào năm 2007 do công ty giải trí JYP Entertainment thành lập. Đây là nhóm nhạc nổi tiếng ở những năm cuối thập niên 2000 và đầu thập niên 2010. Họ có nhiều ca khúc nổi tiếng thế giới như Nobody, So Hot, Tell Me… Sau khi Wonder Girls tan rã, nữ ca sĩ bắt đầu sự nghiệp solo với nghệ danh Ha:tfelt.