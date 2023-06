Nữ ca sĩ Trung Quốc mặc bikini khoe dáng ở Đà Nẵng

Tối 17/6, Ning Ning - em út nhóm aespa - khoe loạt ảnh gợi cảm lên trang cá nhân, đồng thời gắn vị trí là Đà Nẵng. Trong hình, nữ ca sĩ mặc bikini, khoe khéo vóc dáng quyến rũ tại bể bơi. Em út nhóm aespa còn đăng kèm video ăn chả giò. Ít giờ trước đó, Ning Ning khoe đang ăn vải khi livestream giao lưu với người hâm mộ.

Theo Newsen, nhóm nhạc aespa khởi hành từ nhà ga số 2 của Sân bay Quốc tế Incheon ở Unseo-dong, Jung-gu, Incheon vào sáng 17/6 để đến Đà Nẵng tham dự lịch trình Seen Festival in Hoian 2023.

Họ biểu diễn vào ngày thứ 2 của lễ hội âm nhạc, tức 18/6. Ngay khi đến Việt Nam, các thành viên của aespa chia sẻ lên trang cá nhân loạt hình ảnh để gửi lời chào tới người hâm mộ.

Sự kiện âm nhạc diễn ra trong hai ngày, 17/6 và 18/6. Ngày đầu tiên có sự tham gia biểu diễn của Taeyang, BoA, Kim Woo Sik. Trong khi đó, aespa, Hyoyeon, nhóm nhạc KARD biểu diễn ở ngày tiếp theo.

Ning Ning sinh năm 2002, là người Trung Quốc nhưng hoạt động tại Hàn Quốc. Cô là em út kiêm giọng ca chính trong nhóm nhạc aespa. Cô đang cùng các thành viên quảng bá sản phẩm mới mang tên Spicy và mini-album My World.

Công ty quản lý SM Entertainment thông báo vào ngày 15/5, mini album thứ 3 của aespa My World bán được gần 1,7 triệu bản trong tuần đầu tiên phát hành trên Hanteo. aespa hiện là nhóm nhạc nữ có lượng album bán ra trong tuần đầu cao nhất Hàn Quốc. Với mini album Girls ra mắt tháng 7/2022, aespa bán được 1,1 triệu bản.

