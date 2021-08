Nữ ca sĩ thần tượng ly hôn

Thông tin trong đơn ly hôn của Hye Me (cựu thành viên Black Swan) cho thấy nữ ca sĩ đã đăng ký kết hôn trước khi ra mắt cùng nhóm.

Ngày 17/8, SBS Entertainment News đưa tin nữ ca sĩ Hye Me (cựu thành viên nhóm nhạc Black Swan) đã lén kết hôn trong thời gian cô còn hoạt động cùng nhóm. Hiện nữ ca sĩ hoàn tất thủ tục ly hôn.

Theo SBS Entertainment News, nhân viên làm việc trong ngành luật tiết lộ một người đàn ông khoảng 30 tuổi (tạm gọi là A) đã đệ đơn ly hôn nữ ca sĩ tại tòa án quận Uijeongbu. A kết hôn cùng Hye Me vào tháng 6/2020. Cặp đôi duy trì quan hệ hôn nhân trong vòng một năm. A khẳng định Hye Me là nguyên nhân khiến cuộc hôn nhân rơi vào đổ vỡ.

Giám đốc điều hành Yoon Deung Ryong của DR Music - công ty chịu trách nhiệm quản lý Hye Me - chia sẻ với SBS Entertainment News: "Tôi không thể liên lạc với Hye Me vì hợp đồng giữa chúng tôi đã kết thúc. Đây là lần đầu tiên tôi biết tới thông tin về cuộc hôn nhân giữa Hye Me và A".

Nữ ca sĩ Hye Me (cựu thành viên nhóm Black Swan) đã đăng ký kết hôn khi cô chuẩn bị ra mắt cùng nhóm nhạc. Ảnh: Naver.

Theo Yoon Deung Ryong, DR Music sẽ không đồng ý cho Hye Me quay lại Black Swan nếu công ty nắm được thông tin về tình trạng hôn nhân của cô. Ngoài ra, với tư cách công ty chủ quản, DR Music có thể yêu cầu nữ ca sĩ bồi thường thiệt hại.

Trước đó, vào tháng 11/2020, Hye Me rời Black Swan sau khi cô bị tố lừa đảo dù mới ra mắt chưa đầy một tháng. Cụ thể, một người hâm mộ cho biết Hye Me đã vay tổng cộng 50 triệu won trong thời gian dài và đột ngột cắt đứt liên lạc. Tuy nhiên, Hye Me nhanh chóng phủ nhận cáo buộc lừa đảo. Nữ ca sĩ khẳng định cô chỉ bỏ trốn vì người hâm mộ này liên tục đưa ra yêu cầu vô lý liên quan tới quan hệ tình dục.

Hye Me sinh năm 1995, cô hoạt động dưới vai trò ca sĩ và BJ. Vào 2015, nữ ca sĩ ra mắt trong nhóm nhạc RaNia. Tới năm 2020, sau thời gian dài hoạt động không hiệu quả, nhóm thay đổi thành viên và tái ra mắt dưới tên Black Swan.