Nữ ca sĩ Thái Lan giải thích việc nhảy phản cảm bên trẻ nhỏ

Janey Ratchanok Suwannaket cho biết cô và ê-kíp đã bàn bạc về vụ tranh cãi. Họ rút kinh nghiệm để tránh sai lầm tương tự.

Ngày 4/2, tờ Thairath đưa tin nữ ca sĩ Janey Ratchanok Suwannaket lên tiếng sau khi bị công chúng chỉ trích vì màn biểu diễn phản cảm. Nữ ca sĩ cho biết cô cùng các vũ công đã cập nhật tin tức về màn biểu diễn. Janey hứa cẩn thận hơn để tránh những tranh cãi tương tự. Cô cũng cảm ơn khán giả khi đưa ra lời khuyên để cô và nhóm khắc phục.

Giải thích việc nhảy gợi cảm quanh khán giả nhỏ tuổi, Janey chia sẻ: "Mỗi khi bọn trẻ đến tham gia chương trình, chúng tôi đều cố gắng tìm những trò chơi để chúng vui vẻ, giải trí. Những lần trước đó, các khán giả nhỏ tuổi cũng ra về với quà tặng. Với cậu bé trong video, chúng tôi cũng tặng tiền để cổ vũ lòng dũng cảm của em ấy. Tuy nhiên, sau khi tranh cãi nổ ra, chúng tôi đã cùng nhau thảo luận và quyết định sẽ cẩn thận trong những màn trình diễn sau này. Cảm ơn mọi người".

Janey Ratchanok Suwannaket bị chỉ trích vì có hành động phản cảm bên trẻ nhỏ.

Trong 2 ngày qua, clip ghi lại cảnh Janey Ratchanok Suwannaket cùng dàn vũ công nhảy phản cảm trước mặt cậu bé được cho là dưới 12 tuổi lan truyền trên mạng xã hội. Theo clip, dàn vũ công nhảy nhót xung quanh cậu bé, thậm chí cởi áo cậu. Hành động trên bị dư luận Thái Lan lên án. Họ cho rằng Janey cùng nhóm vũ công đang quấy rối trẻ em.

“Janey đã là mẹ và có một con gái. Tại sao cô ấy không nhận ra mình không nên hành động như thế trước mặt trẻ em. Đó là hành động xấu xí. Trẻ em ở tuổi tiểu học có thể bị ảnh hưởng”, tờ Kapook chỉ trích nữ ca sĩ và nhóm vũ công.

Janey Ratchanok Suwannaket sinh năm 1995 là ca sĩ kiêm diễn viên, MC tại Thái Lan. Cô tham gia một số bộ phim như The Maid, Khun Phan Begins… hay chương trình I Can See Your Voice mùa 3. Cô kết hôn với cảnh sát kém 4 tuổi và hiện có một con gái.