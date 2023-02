Nữ ca sĩ Thái Lan bị chỉ trích vì nhảy gợi cảm bên trẻ nhỏ

Tại một sự kiện, Janey Ratchanok mời một cậu bé lên sân khấu. Dàn vũ công sau đó nhảy gợi cảm, thậm chí cởi áo khán giả nhí này.

Ngày 3/2, tờ Thairath cùng hàng loạt phương tiện truyền thông đưa tin nữ ca sĩ Thái Lan Janey Ratchanok Suwannaket đang bị công chúng chỉ trích vì màn biểu diễn phản cảm. Trong clip ghi lại tiết mục của Janey ở sự kiện mới diễn ra, nữ ca sĩ mời một cậu bé được cho là dưới 12 tuổi lên sân khấu.

Sau đó, cô cùng vũ công nữ mặc trang phục gợi cảm nhảy xung quanh cậu bé. Các vũ công thậm chí còn cởi áo của khán giả nhỏ tuổi này. Nhiều người theo dõi sự kiện đã reo hò hưởng ứng hành động trên.

Đoạn clip lập tức lan truyền trên mạng xã hội Thái Lan và tạo ra làn sóng phẫn nộ.

Janey Ratchanok Suwannaket và nhóm vũ công bị lên án vì nhảy phản cảm bên trẻ em.

"Đừng tưởng trẻ con không biết gì. Các người đang quấy rối một đứa trẻ 12 tuổi. Chủ clip này không có lương tri, tôi lên án hành động này. Mọi người sao có thể làm như thế. Đáng nói, không ai ngăn cản hành động đó", tờ Thairath trích đăng bình luận của khán giả.

Truyền thông nước này cũng lên án hành động của nữ ca sĩ và nhóm vũ công. “Janey đã là mẹ và có một con gái. Tại sao cô ấy không nhận ra mình không nên hành động như thế trước mặt trẻ em. Đó là hành động xấu xí. Trẻ em ở tuổi tiểu học có thể bị ảnh hưởng và phạm tội nghiêm trọng”, tờ Kapook chỉ trích.

Nữ ca sĩ chưa lên tiếng về sự việc trên. Janey Ratchanok Suwannaket sinh năm 1995 là ca sĩ nhạc đồng quê nổi tiếng Thái Lan. Ngoài vai trò ca sĩ, cô tham gia một số bộ phim như The Maid, Khun Phan Begins… hay chương trình I Can See Your Voice mùa 3. Nữ ca sĩ có hàng chục triệu lượt theo dõi trên các nền tảng mạng xã hội và theo đuổi phong cách gợi cảm.