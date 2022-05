Nữ ca sĩ nhóm Davichi kết hôn

Hôn lễ của Lee Hae Ri được tổ chức riêng tư vào tháng 7. Nữ ca sĩ tâm sự cô luôn hạnh phúc khi ở bên bạn trai.

Edaily đưa tin ngày 11/5 Lee Hae Ri - thành viên nhóm nhạc Davichi - kết hôn vào tháng 7. Một nguồn tin tiết lộ với Edaily Lee Hae Ri đã hứa hôn với bạn trai không làm việc trong ngành giải trí. Nữ ca sĩ nhóm Davichi cũng chia sẻ thông tin hôn lễ với một số người quen.

Cùng ngày, công ty quản lý của Davichi là Wake One xác nhận thông tin. "Cô ấy dự định tổ chức đám cưới theo quy mô nhỏ với gia đình, bạn bè thân thiết và những người quen biết. Chúng tôi mong khán giả thông cảm bởi rất khó để tiết lộ chi tiết liên quan đến đám cưới. Lý do là chú rể không phải người nổi tiếng và đây cũng là mong muốn của hai bên gia đình", Wake One trao đổi với tờ Nocut News.

Thông qua trang cá nhân, nữ ca sĩ cũng gửi tâm thư tới công chúng. Lee Hae Ri cho biết cô cảm thấy như đang mơ khi chia sẻ tin tức này tới người hâm mộ.

Lee Hae Ri tổ chức lễ cưới vào tháng 7.

“Khi ở bên nhau, chúng tôi cười nhiều và anh ấy là người tốt có nhiều điều để học hỏi. Hơn hết, anh ấy là người luôn tôn trọng và nâng niu tôi. Tôi sẽ trân trọng tình yêu này đến hết cuộc đời”, cô chia sẻ.

Sinh năm 1985, Lee Hae Ri ra mắt ngành giải trí năm 2008 với tư cách thành viên nhóm nhạc Davichi cùng Kang Min Kyung. Nữ ca sĩ tạo ra nhiều ca khúc nổi tiếng như Because I hate you, because I love you, 8282, Turtle, Love and War…

Lee Hae Ri là thành viên Davichi đầu tiên kết hôn. Davichi phát hành mini-album mới Season Note vào ngày 16/5. Đây là ca khúc mới của Davichi sau 5 tháng vắng bóng, kể từ khi họ phát hành single Every Christmas vào tháng 12/2021.