Nữ ca sĩ Nhật Bản bị tố vào khách sạn với 2 đồng nghiệp nam

Tờ Bunshun cho biết Yokono Sumire "bắt cá hai tay". Trong cùng một tuần, nữ ca sĩ bị bắt gặp hẹn hò 2 thần tượng nam khác nhau.

Ngày 24/3, tờ Bunshun đưa tin Yokono Sumire bị bắt gặp ra vào 2 khách sạn khác nhau với 2 đồng nghiệp nam trong một tuần.Theo Bunshun, Yokono Sumire cùng Yokoyama You (nhóm Kanjani Eight) qua đêm chung phòng khách sạn vào tối 12/3 sau khi họ tham gia đêm nhạc của nhóm V6. Sáng hôm sau, hai ngôi sau cùng nhau rời khỏi khách sạn. Yokoyama You hơn Yokono Sumire 19 tuổi.

Thành viên nhóm NMB48 và đàn anh hơn 19 tuổi bị bắt gặp ở khách sạn.

6 ngày sau, thành viên NMB48 tiếp tục bị bắt gặp rời khách sạn nhưng với người đàn ông khác. Lần này, người được nhìn thấy xuất hiện cạnh Yokono Sumire là Fukumoto Taisei (nhóm A ぇ! Group). Đáng nói, Yokoyama You và Fukumoto Taisei cùng trực thuộc công ty quản lý Johnny's.

Kể từ khi tin tức được các phương tiện truyền thông Nhật Bản đăng tải, Yokono Sumire trở thành từ khóa được tìm kiếm nhiều nhất trên các cổng thông tin trực tuyến khác nhau. Sự việc thậm chí gây bàn tán trên mạng xã hội của nhiều quốc gia khác, chẳng hạn Hàn Quốc. Công ty giải trí của 3 thần tượng vẫn chưa đưa ra tuyên bố chính thức về vụ việc.

Yokono Sumire xuất hiện cùng Fukumoto Taisei.

Yokono Sumire (sinh năm 2000), chính thức ra mắt tháng 7/2018 và thuộc thế hệ thứ 6 của NMB48. NMB48 vốn là nhóm nhạc chị em của AKB48. Các thần tượng trực thuộc hệ thống 48 bị cấm hẹn hò. Nếu bị phát hiện có bạn trai, họ phải tạm dừng hoạt động, thậm chí rời nhóm.

Yokoyama You sinh năm 1981. Ngoài vai trò ca sĩ trong nhóm nhạc Kanjani Eight, anh là nhạc sĩ, diễn viên, biên kịch, người dẫn chương trình radio...