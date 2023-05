Nữ ca sĩ Mỹ bị phản ứng vì bức ảnh nhạy cảm

Janelle Monae gây chú ý với bức ảnh bán nude ở bìa album. Khoảnh khắc nhạy cảm khiến cô đón nhận loạt ý kiến trái chiều.

Hình ảnh bán khoản thân của Janelle Monae bị chỉ trích. Ảnh: Page Six.

Page Six đưa tin Janelle Monae bán khỏa thân trên ảnh bìa album The Age of Pleasure. Trong ảnh, vòng một của nữ ca sĩ đã bị làm mờ.

Sau khi bức hình được chia sẻ trên trang cá nhân, cô trở thành tâm điểm của loạt bình luận chỉ trích. "Mạng xã hội thật kém chất lượng khi kiểm duyệt bài đăng của bạn", "Bạn có thể đăng ảnh ngực trần ở bất kỳ đâu nhưng không phải trên mạng xã hội - một chỗ không giới hạn độ tuổi", một số ý kiến xuất hiện bên dưới bài đăng.

Trước các ý kiến tiêu cực, có người bênh vực nữ ca sĩ. "Tôi không thể tin được năm 2023 rồi nhưng mọi người vẫn có thể xúc phạm những người chia sẻ hình ảnh như thế này", một tài khoản viết.

Gu thời trang táo bạo khiến Janelle Monae trở thành tâm điểm của các bình luận trái chiều. Ảnh: Alamy.

Bên cạnh đó, nhiều người đánh giá cao bức hình gợi cảm của Janelle Monae. Họ nhận xét: "Nhìn bức hình gợi nhớ đến bìa album của những năm 1970", "Cô ấy nhìn rất gợi cảm", "Bức hình ấn tượng".

Đây không phải lần đầu Janelle Monae chia sẻ hình ảnh táo bạo. Trước đó, cô đăng tải khoảnh khắc tạo dáng dưới bể bơi, mặc áo phông trắng. Tham dự Met Gala 2023, cô thay đồ trên thảm đỏ. Nữ nghệ sĩ khoác lên mình thiết kế của nhà mốt Thom Browne. Sau khi thay trang phục, Janelle Monae diện set bikini tông đen.

Nữ ca sĩ đón nhận loạt bình luận tiêu cực với màn đổi trang phục. Nhiều người cho rằng trang phục của cô không đẹp. Bộ đồ trước và khi thay đều kém ấn tượng.

Janelle Monae (1985) là ca sĩ, rapper kiêm diễn viên. Cô bắt đầu sự nghiệp âm nhạc vào năm 2003 khi ra mắt album mang tên The Audition. Đến 2018, cô được giới phê bình dành lời khen với album Dirty Computer. Trong năm 2016, cô thử sức với diễn xuất khi đóng chính trong bộ phim Moonlight và Hidden Figures.