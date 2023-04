Nữ ca sĩ Madison Beer suy sụp vì lộ ảnh khỏa thân năm 16 tuổi

Madison Beer được chú ý khi mới 12 tuổi. Ở tuổi 24, ca sĩ Dangerous trải lòng về giai đoạn khó khăn trong cuộc sống thông qua cuốn hồi ký sắp ra mắt The Half of It.

Madison Beer mới đây chia sẻ một đoạn trích trong cuốn hồi ký với People. Theo đó, nữ ca sĩ tiết lộ cô từng có ý định tiêu cực khi mới 16 tuổi vì bị hãng âm nhạc Island Def Jam bỏ rơi, đồng thời những bức ảnh khỏa thân bị rò rỉ trên mạng.

“Việc bị loại bỏ là đòn giáng mạnh vào sự nghiệp và cuộc sống cá nhân của tôi. Đặc biệt, tôi càng tổn thương vì các tấm ảnh khỏa thân bị rò rỉ. Hai biến cố xảy ra liên tiếp đã đánh gục tôi, khiến thế giới của tôi bị nghiêng theo trục của nó và khiến tôi cảm thấy như không biết mình là ai. Tôi không biết mình có thể tin tưởng ai nữa và tôi thậm chí không biết mình cần tìm kiếm sự giúp đỡ từ đâu”, People trích dẫn cuốn hồi ký.

“Thật nhiều cảm xúc trái ngược xảy ra với một cô gái mới 16 tuổi phải cố gắng gánh vác một mình. Tôi cảm thấy mình là kẻ thù tồi tệ nhất của chính mình. Tôi ngày càng thu mình và đó là khởi đầu của quãng thời gian đen tối nhất trong cuộc đời tôi. Nó bắt đầu từ tuổi 16 và kéo dài đến tuổi đôi mươi. Có nhiều lần - giống cái đêm ảnh khỏa thân của tôi bị rò rỉ - tôi cảm thấy bị dồn vào một góc và nghĩ lối thoát duy nhất là kết thúc cuộc đời mình”, Madison Beer kể.

Theo nữ ca sĩ, cô từng nghĩ tới hành động tiêu cực nhưng may mắn được em trai phát hiện. Madison Beer giải thích lý do chia sẻ những biến cố trong cuộc sống là để mọi người dừng có hành động xấu xí, tấn công người khác đằng sau bàn phím.

Sau biến cố, Madison Beer gặp khó khăn để lấy lại sự tự tin. Từ việc chụp hình với đội ngũ chuyên nghiệp, ở những bối cảnh lớn, sáng chói, cô chuyển sang chụp ảnh bìa cho đĩa đơn tiếp theo bằng chiếc máy ảnh cầm tay trong phòng khách.

Madison Beer (sinh năm 1999) là ca sĩ người Mỹ. Cô nổi tiếng khi cover bài hát At Last và được Justin Bieber chia sẻ. Sau đó, cô phát triển sự nghiệp ca hát chuyên nghiệp và phát hành nhiều sản phẩm. Madison Beer từng đảm nhận vai nữ chính trong MV Hãy trao cho anh của Sơn Tùng M-TP.

