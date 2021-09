Nữ ca sĩ Lizzy đối mặt với bản án một năm tù

Công tố viên đề nghị mức án một năm tù cho nữ ca sĩ Lizzy vì điều khiển phương tiện khi say rượu.

Ngày 27/9, Star News đưa tin tại phiên tòa tổ chức ở Tòa án quận Trung tâm Seoul, công tố viên đề nghị mức án 1 năm tù giam cho nữ ca sĩ Lizzy (cựu thành viên After School) với tội danh điều khiển phương tiện dưới ảnh hưởng của rượu.

Vào khoảng 22h ngày 18/5, Lizzy bị bắt vì lái xe khi say rượu. Cô đâm vào một chiếc taxi tại khu phố Cheongdam, quận Gangnam, Seoul. Nồng độ cồn trong máu của cô tại thời điểm ấy là 0.08%, đủ để nữ ca sĩ bị thu hồi bằng lái xe.

Công tố viên đề nghị mức án 1 năm tù cho nữ ca sĩ Lizzy. Ảnh: Xports News.

Ngày 24/6, Lizzy chính thức bị truy tố dưới tội danh lái xe gây nguy hiểm và điều khiển phương tiện trong tình trạng say rượu.

Sau đó, vào ngày 14/9, nữ ca sĩ khóc xin lỗi khán giả trên buổi livestream cá nhân. Cô cảm thấy hối hận vì hành vi của mình. Đồng thời, Lizzy khẳng định nạn nhân trong vụ tai nạn của cô không gặp chấn thương nặng như miêu tả của truyền thông Hàn Quốc. Nữ ca sĩ rơi vào trạng thái suy sụp sau khi chứng kiến nhiều bình luận ghét bỏ, chửi rủa cô.

Lizzy sinh năm 1992. Năm 2010, cô ra mắt trong nhóm nhạc After School. Nữ ca sĩ cũng là thành viên của nhóm nhỏ Orange Caramel. Sau khi rời nhóm vào năm 2018, cô tập trung vào sự nghiệp diễn xuất. Một số tác phẩm tiêu biểu của Lizzy có thể kể đến Angry Mom, All My Love, Love Forecast...