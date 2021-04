Nữ ca sĩ Hàn tặng CD cho fan Việt trên Zing MP3

Nữ ca sĩ Kpop Yukika gửi tặng khán giả Việt Nam 3 CD album “timeabout” kèm chữ ký qua nền tảng nghe nhạc trực tuyến Zing MP3.

Yukika là nữ ca sĩ Kpop sinh ra tại Nhật Bản. Cô theo đuổi dòng nhạc newtro (pha trộn giữa màu sắc hiện đại và cổ điển) và city pop, gây chú ý với các sản phẩm đạt hàng triệu lượt xem như Neon và Seoul lady. Trong đó, bản hit Seoul lady từng vươn lên top 1 bảng xếp hạng Kpop Chart của 8 quốc gia, bao gồm Mỹ và Anh.

Mới đây, Yukika phát hành album mới nhất timeabout, được phát hành trực tuyến trên Zing MP3. Album gồm 6 ca khúc, với bài hát chủ đề Insomnia. Nội dung album được ví như phép ẩn dụ về vũ trụ âm nhạc của cô. Nữ ca sĩ du hành xuyên quá khứ, hiện tại và tương lai. Qua mỗi khoảng thời gian, Yukika hát về những câu chuyện liên quan đến thời điểm đó.

Nhiều nhạc sĩ Hàn Quốc hàng đầu tham gia khâu sản xuất album timeabout có thể kể đến Dr.Jo - người sáng tác ca khúc Lady của Yubin (cựu thành viên nhóm Wonder Girls) và Dalchong - giọng ca chính của nhóm Cheeze.

Để gửi lời tri ân, Yukika tặng khán giả Việt Nam 3 đĩa CD timeabout kèm chữ ký qua nền tảng nghe nhạc Zing MP3. Người dùng vào bài đăng trò chơi nhận đĩa CD của Yukika trên fanpage Zing MP3 và thực hiện theo thể lệ, diễn ra trong 5 ngày từ 17/4 đến 21/4.

Bước 1, người chơi thưởng thức timeabout và viết bình luận cảm nhận về album, kèm 3 hashtag #ZingMP3 #Yukika #timeabout. Bước 2 là thả reaction và chia sẻ về trang cá nhân ở chế độ công khai. Ba người chơi may mắn và hoàn thành các bước sẽ nhận đĩa CD timeabout kèm chữ ký của Yukika. Kết quả công bố ngày 22/4.

Zing MP3 là nền tảng nghe nhạc số 1 Việt Nam, sở hữu trên 85% bản quyền nhạc Việt, trong đó khoảng 80% bản ghi phát hành độc quyền. Zing MP3 đã hợp tác với các hãng thu âm lớn trên thế giới để phát nhạc quốc tế tại thị trường Việt Nam, gồm Universal Music Group (kho nhạc của Taylor Swift, Maroon 5, Justin Bieber…), Sony Music Entertainment (Britney Spears, Beyoncé, Justin Timberlake, Backstreet Boys, Avril Lavigne, Miley Cyrus, MOMOLAND, Kang Daniel…), Warner (Bruno Mars, Ed Sheeran, Dua Lipa, Ava Max, Charlie Puth, Sia…), YG Plus, EMPIRE, Fluxus Inc., JSJ Corporation, The Beggars Group, Monstercat…

Bên cạnh phát hành bản ghi ở thị trường Việt Nam, Zing MP3 đồng hành các hãng nhạc quốc tế mang đến nhiều quyền lợi đặc biệt cho người dùng Việt. Cuối năm 2020, YG Entertainment - công ty chủ quản BlackPink - gửi tặng CD album vật lý The album và nhiều phần quà độc quyền từ nhóm nhạc nữ đến fan Việt qua Zing MP3. Đầu năm nay, YG tiếp tục tặng CD vật lý sleeplessness kèm chữ ký của nghệ sĩ Hàn Quốc Kim Feel - chủ nhân các bản nhạc phim đình đám như Youth (nhạc phim Reply 1988) và Someday, the boy (nhạc phim Itaewon Class).