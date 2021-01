Nữ ca sĩ Hàn Quốc tố chồng cũ vô tâm khi vợ mang bầu

Park Se Hyuk và Kim Yoo Min chia tay sau ba tháng sinh con. Xuất hiện trên chương trình We Are Divorced, họ tâm sự lý do ly hôn.

Park Se Hyuk (cựu thành viên nhóm Topp Dogg) và Kim Yoo Min (nhóm RaNia) xuất hiện trong chương trình We Are Divorced phát sóng ngày 25/1 trên TV CHOSUN. Hai ca sĩ chia sẻ về cuộc sống hôn nhân kéo dài 6 tháng và cho biết mối quan hệ của họ là kỷ niệm tồi tệ. Park Se Hyuk và Kim Yoo Min hẹn hò ngay lần đầu gặp mặt. Sau một năm yêu nhau, họ kết hôn vào tháng 8/2018. Khi đó, Kim Yoo Min mang thai 6 tháng. Tuy nhiên, chỉ ba tháng sau khi sinh con, họ ly hôn. Trong cuộc phỏng vấn với ê-kíp We Are Divorced, họ công khai chỉ trích lẫn nhau và chia sẻ lý do đường ai nấy đi. Kim Yoo Min cho biết Park Se Hyuk không hề quan tâm, khiến cô một mình trải qua nỗi đau của việc sinh con. Theo nữ ca sĩ, chồng cũ bỏ khỏi nhà chỉ hai tuần sau khi cô sinh con. Se Hyuk và Yoo Min khi còn mặn nồng. Mẹ của Yoo Min thậm chí chỉ trích việc con rể cũ chưa một lần hỏi thăm con kể từ khi ly hôn. Bà đặt câu hỏi về việc Park Se Hyuk có trách nhiệm và thật lòng yêu thương con mình hay không. Ngược lại, Park Se Hyuk bày tỏ sự không hài lòng với mẹ vợ. Anh mô tả bà là người độc đoán, tính cách đáng sợ và có thể làm tổn thương người khác bằng lời nói. Se Hyuk tâm sự anh như người thừa và không được tôn trọng khi sống ở nhà vợ. Ê-kíp chương trình sắp xếp để Park Se Hyuk và Kim Yoo Min gặp mặt trực tiếp. Yoo Min hỏi tại sao Se Hyuk không đến thăm hoặc hỏi han con họ sau khi ly hôn. Cựu thành viên nhóm Topp Dogg trả lời anh muốn đến thăm, nhưng lo sợ vợ cũ không thích điều đó. Sau đó, anh nhập ngũ nên không thể đến gặp con. Cuộc trò chuyện trở nên căng thẳng khi Yoo Min chỉ ra Se Hyuk là người vô trách nhiệm, khiến cô cảm thấy đơn độc cả về thể chất lẫn tinh thần. Nữ ca sĩ không nhận được sự giúp đỡ từ chồng. Đáp lại vợ cũ, Se Hyuk bày tỏ: "Anh biết em đang gặp khó khăn. Nhưng bố mẹ em đã làm mọi thứ. Anh cảm thấy bị tước đi mọi thứ và khoảng cách giữa chúng ta ngày càng xa". "Đó là con tôi, nhưng gia đình vợ tôi giành hoàn toàn quyền chăm sóc đứa trẻ. Tôi cảm thấy có sự mất mát. Con tôi khóc rất nhiều, nhưng khi tôi nhìn thấy, mẹ vợ tôi giận dữ. Tôi cũng muốn dỗ dành con, nhưng tôi băn khoăn không biết đây có phải điều đáng trách không. Lúc đó tôi rất sợ và tức giận", anh cho biết.