Nữ ca sĩ Hàn Quốc có lượt xem fancam lớn nhất 2021

Fancam ghi lại tiết mục "Alcohol-Free" của Nayeon đạt gần 3,3 triệu lượt xem. Nữ ca sĩ được khen ngợi về ngoại hình và phong cách trình diễn.

Thu hút gần 3,3 triệu lượt xem fancam

Nayeon là nữ thần tượng có fancam đạt lượt xem lớn nhất Kpop tính tới ngày 25/11. Nữ ca sĩ vượt qua nhiều thần tượng đình đám như Lisa, Rosé (BlackPink), Winter, Karia (aespa) để nắm giữ vị trí đầu tiên nhờ fancam Alcohol-Free. Fancam ghi lại tiết mục Alcohol-Free của thành viên TWICE đăng ngày 10/6 trên kênh của Mnet hiện đạt gần 3,3 triệu lượt xem. Ở tiết mục này, Nayeon khoe được vóc dáng cân đối và thần thái sexy, cuốn hút. Cách xử lý động tác uyển chuyển, nhẹ nhàng nhưng vẫn dứt khoát của Nayeon được khán giả nhận xét phù hợp với một ca khúc mang phong cách quyến rũ như Alcohol-Free. Nayeon cũng được khen là thành viên thực hiện vũ đạo "say rượu" trong bài đẹp mắt, thu hút nhất.

Thành viên được JYP Entertainment ưu ái

Ngay khi TWICE ra mắt, Nayeon đã được JYP Entertainment chọn là thành viên đảm nhận vị trí center, tức đứng trung tâm trong các hoạt động của nhóm. Ban đầu vị trí này gây tranh luận bởi TWICE có nhiều thành viên ngoại hình nổi bật khác, chẳng hạn Tzuyu, Sana hay Mina. Tuy nhiên, Nayeon ngày càng chứng tỏ lựa chọn của JYP là chính xác. Cô là thành viên có kỹ năng đồng đều và ngoại hình phù hợp với thị hiếu khán giả Hàn Quốc. Nayeon nhảy tốt, đồng thời là một trong hai thành viên hát chính của TWICE. Chị cả của TWICE nổi bật với “nụ cười răng thỏ”, vẻ ngoài đáng yêu, trong sáng nhưng có thể đảm nhận nhiều phong cách khác nhau. Hình tượng ngây thơ, tinh nghịch hay quyến rũ, mạnh mẽ đều được Nayeon thể hiện đầy lôi cuốn.

Hợp tác với nhiều tạp chí

Nhờ sự đa dạng trong hình tượng, Nayeon cũng được công ty tạo nhiều cơ hội chụp hình cho nhãn hàng, tạp chí. Nữ ca sĩ sinh năm 1995 hợp tác với nhiều tạp chí nổi tiếng và được khen ngày càng tiến bộ trong cách tạo dáng, biểu cảm gương mặt. Vừa qua, Nayeon cùng nhóm nhạc TWICE phát hành sản phẩm mới mang tên Scientist. Nữ ca sĩ tiếp tục đảm đương vị trí center trong các tiết mục trình diễn của nhóm. Nayeon (sinh năm 1995), trở thành thực tập sinh của JYP vào năm 2010. Cô ra mắt cùng nhóm nhạc TWICE qua chương trình thực tế Sixteen phát sóng năm 2015.