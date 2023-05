Nữ ca sĩ Hàn Quốc cao 1,73 m được ví như búp bê

Trong tin tức mới nhất về Jang Won Young - thành viên nhóm nhạc IVE - tờ My Daily đặt tiêu đề: “Búp bê biết đi”. Ngày 13/5, nữ ca sĩ tham dự một sự kiện tại Lotte World Mall ở Sincheon-dong, Seoul. Tin tức về Jang Won Young hiện nằm trong top 10 thông tin giải trí được đọc nhiều nhất trên cổng thông tin Nate.

Jang Won Young xuất hiện với chiếc váy ngắn bằng vải denim, crop top màu hồng và đôi sandal có dải ruy băng tím. Theo My Daily, sự xuất hiện của Jang Won Young thu hút sự chú ý của đông đảo người hâm mộ. Họ chụp hình, quay video và cảm thán trước vẻ ngoài được so sánh như búp bê Barbie của nữ thần tượng.

“Jang Won Young tạo dáng như búp bê Barbie”, tờ My Daily viết.

Jang Won Young trong sự kiện mới. Ảnh: My Daily.

Jang Won Young đang cùng nhóm nhạc IVE thống trị các bảng xếp hạng âm nhạc Hàn Quốc nhờ ca khúc mới I Am. Bài hát hiện đứng hạng đầu tiên trên Melon - trang nghe nhạc chiếm thị phần lớn nhất Hàn Quốc. Nhóm có ca khúc khác là Kitsch đứng hạng 3.

Jang Won Young sinh năm 2004, cao 1,73 m, nổi tiếng khi tham gia chương trình Produce 48 năm 2018. Tại đây, cô giành thứ hạng đầu tiên nhờ bình chọn của khán giả. Sau đó, Jang Won Young trở thành center (người đứng trung tâm trong các hoạt động) của nhóm nhạc dự án IZ*ONE. Sau khi IZ*ONE tan rã năm 2021, cô trở về công ty quản lý Starship. Tới năm 2022, cô tái ra mắt trong nhóm nhạc IVE của Starship.

Là một trong những thần tượng nữ nổi tiếng nhất Kpop hiện nay nhưng Jang Won Young nhiều lần gây tranh cãi về kỹ năng. Cô được nhận xét hát nhảy kém. Công chúng cho rằng lý do Jang Won Young nổi tiếng là vóc dáng và ngoại hình nổi bật.

