Nữ ca sĩ Hàn phủ nhận liên quan vụ bán dâm 26.000 USD

Đoạn ghi âm của người hâm mộ đã chỉ đích danh nữ ca sĩ trong vụ bán dâm là Jang Ha On. Tuy nhiên, người đẹp 30 tuổi phủ nhận sự việc, khẳng định tất cả là dối trá.

Ngày 29/7, Sports Chosun đưa tin CEO của một công ty giải trí (tạm gọi là A) đã cố tình điều nữ ca sĩ (tạm gọi là B) dưới trướng công ty mình bán dâm cho người hâm mộ (tạm gọi là C) với giá 30 triệu won (khoảng 26.000 USD ).

Tối cùng ngày, một đoạn ghi âm cuộc hội thoại được tung lên mạng xã hội, với tiêu đề chỉ đích danh nữ ca sĩ B là Jang Ha On. Đoạn ghi âm được đăng lên dưới dạng video, với tiêu đề "CEO của Jang Ha On đòi tiền".

Đoạn ghi âm chỉ đích danh nữ ca sĩ Jang Ha On

Theo News1, người hâm mộ C đã trò chuyện với chính Jang Ha On về vấn đề tiền bạc, cũng như việc CEO công ty của cô có ý định môi giới mại dâm cho cô và C. Đoạn ghi âm, được cho là cuộc trò chuyện giữa C với Jang Ha On cũng như vị CEO, cũng cho thấy điều này.

Đoạn ghi âm của fan tiết lộ Jang Ha On chính là nữ ca sĩ trong vụ bán dâm giá 30 triệu won.

Trong đoạn ghi âm, C liên tục dặn người phụ nữ - được cho là Jang Ha On - rằng anh không có ý định làm tổn thương cô và khoản tiền 30 triệu won cũng không phải quá nhiều với anh, nhưng việc đầu tư tiền để đổi lại các lợi ích như CEO đề nghị là không hợp lý.

"Anh muốn trở thành anh trai tốt của em, và không muốn cảm thấy bất tiện mỗi khi nói chuyện hay gặp gỡ với em. Dù anh luôn cố gắng làm điều gì đó vì thực sự anh lo lắng cho sự nghiệp của em, nhưng việc cứ nhắc đến tiền bạc liên tục khiến anh thực sự mệt mỏi", C nói trong đoạn ghi âm.

Đáp lời C, người được cho là Jang Ha On nói: "Nếu anh không muốn, em sẽ nói với CEO dừng mọi việc lại, đừng làm gì nữa. Chẳng phải anh dặn rằng nếu có khó khăn gì hay nhớ đến anh và liên lạc anh đầu tiên sao?".

Sau đó, người phụ nữ này tiếp tục nói: "Vì cần vay gấp nên CEO mới hỏi anh. Nếu anh không thích, em sẽ bảo CEO dừng lại, dù thực ra giúp đỡ CEO cũng là giúp đỡ em". C phải giải thích rằng anh không có ý định thực hiện hành vi mua bán dâm, trả tiền để đổi lại quan hệ thể xác với cô, mà chỉ thực sự cổ vũ và giúp đỡ cô với tư cách bạn bè hoặc người hâm mộ.

C tiết lộ anh quen Jang Ha On sau khi tặng quà qua livestream cho cô hồi tháng 4. C đã có được số điện thoại riêng của nữ ca sĩ và gặp mặt cô cùng CEO công ty. Trong buổi gặp, khi CEO mời C đầu tư vốn vào công ty, anh đã từ chối. Vị CEO tiếp tục đưa ra đề nghị rằng C có thể "có một đêm" với Jang Ha On.

Người hâm mộ trên từng tặng quà qua nền tảng livestream để có số điện thoại riêng của Jang Ha On.

Jang Ha On là ai?

Sau khi đoạn ghi âm được tung lên mạng, khán giả đã vào trang cá nhân của Jang Ha On để hỏi về vấn đề trên. Khi được chất vất "Chuyện 30 triệu won có phải thật không?", Jang Ha On đã khẳng định: "Tất cả đều là dối trá".

Không lâu sau khi trả lời khán giả, nữ ca sĩ đã xóa bình luận trên khỏi trang cá nhân. Bài viết tố cáo ban đầu của C cũng biến mất.

Tuy nhiên, vì đoạn video đã chỉ đích danh, khán giả Hàn Quốc vẫn tin rằng Jang Ha On là nữ ca sĩ trong vụ việc. Các thông tin và hình ảnh về cô cũng được nhiều người tìm kiếm.

Jang Ha On (tên thật là Jang Yoo Jin) sinh năm 1991, từng ra mắt showbiz trong vai trò thành viên nhóm nhạc Turan vào năm 2013. Thời điểm đó, cô sử dụng nghệ danh Lian. Tuy nhiên, hoạt động cùng nhóm không suôn sẻ nên Jang Ha On rời nhóm và theo đuổi sự nghiệp solo.

Rời nhóm, nữ ca sĩ tập trung vào việc học và tốt nghiệp Đại học Nữ sinh Hanyang. Trong thời gian này, cô góp giọng trong một số single nhạc số của Dooki, Oh Seo Young...

Năm 2019, người đẹp 30 tuổi đổi nghệ danh thành Jang Ha On và tham dự cuộc thi Tomorrow Miss Trot. Nhờ ngoại hình nổi bật, quyến rũ, Jang Ha On nhận được sự chú ý của khán giả.

Nữ ca sĩ 30 tuổi có gương mặt ưa nhìn, thân hình gợi cảm.

Nối tiếp thành công trên, cô tham gia nhiều cuộc thi hát nhạc trot khác như Miss Trot, Trot Queen và tham dự tour diễn vòng quanh Hàn Quốc. Tên tuổi nữ ca sĩ ngày càng phủ sóng rộng hơn, vì trot là dòng nhạc mang âm hưởng dân gian Hàn Quốc và được khán giả các lứa tuổi từ trẻ tới trung niên, thậm chí cả người già ưa thích.

Trước khi scandal nổ ra, Jang Ha On thường xuyên livestream trên kênh riêng thuộc Afreeka TV - một hệ thống giao lưu trực tuyến và đổi quà tại Hàn Quốc. Nữ ca sĩ thu hút nhiều khán giả nhờ nhan sắc trẻ trung, cuốn hút và giọng hát tốt. Đây cũng chính là nền tảng giúp Jang Ha On quen với C.

Hiện tại, công ty của Jang Ha On đã phủ nhận thông tin bán dâm. "Tôi đã liên lạc với luật sư để tiến hành khởi kiện. Chứng cứ đã được giao cho luật sư", CEO công ty quản lý Lian Entertainment chia sẻ với Sports Chosun.