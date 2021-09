Nữ ca sĩ Hàn chơi quyền anh để giảm áp lực

Mimi (Oh My Girl) cho biết sức khỏe tinh thần của cô được cải thiện từ khi cô chơi quyền anh.

Trong cuộc phỏng vấn với tạp chí ELLE Korea số tháng 10/2021, nữ ca sĩ Mimi (Oh My Girl) chia sẻ về lợi ích của việc chơi thể thao.

Mimi cho biết cô từng nghĩ tập thể dục là để rèn luyện khả năng thể chất, nhưng thực tế việc này cũng tốt cho sức khỏe tinh thần.

"Từ khi bắt đầu chơi quyền anh, cuộc sống hàng ngày đầy uể oải của tôi đã thay đổi rất nhiều. Ngay khi thấy mình đổ mồ hôi, tôi cảm thấy tôi đã thành công thúc đẩy bản thân tiến xa hơn", Mimi tiết lộ.

Nữ ca sĩ Mimi tiết lộ sức khỏe tinh thần của cô được cải thiện từ khi cô chơi quyền anh. Ảnh: ELLE.

Nữ ca sĩ chia sẻ về cảm xúc của cô sau khi chơi thể thao: "Tôi có cảm giác tuyệt vời khi đạt thành tựu. Tôi tự hỏi mình có thể tiến xa tới đâu".

Khi được hỏi về khoảnh khắc cô cảm thấy bản thân trở nên mạnh mẽ, Mimi cho biết cô từng cảm thấy rất lo lắng về ngoại hình lúc ghi hình cho kênh vlog riêng. "Tôi cần nhiều can đảm để thực hiện việc này", Mimi tiết lộ.

"Tuy nhiên, hiện tôi thoát khỏi suy nghĩ bản thân phải luôn trông thật nổi bật trên màn hình một chút", Mimi chia sẻ về thay đổi tích cực của cô. Nữ ca sĩ cũng trở nên cởi mở hơn với những điều cô không dám thực hiện trước đây.

Mimi sinh năm 1995. Năm 2015, cô ra mắt công chúng trong nhóm nhạc Oh My Girl. Các ca khúc tiêu biểu của nhóm gồm Nonstop, Dun Dun Dance, The Fifth Season (SSWFL)...