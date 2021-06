Nữ ca sĩ Hàn bị tố hát nhép trên sân khấu

Joy có sân khấu ra mắt album solo đầu tiên tại chương trình Music Bank. Tuy nhiên, màn thể hiện và tạo hình của cô khiến khán giả thất vọng.

Màn trình diễn solo của Joy (Red Velvet) Sau thời gian dài chờ đợi, Joy (Red Velvet) đã có màn thể hiện ca khúc solo đầu tiên trên sân khấu của chương trình Music Bank.

Ngày 5/6, Insight đưa tin Joy (Red Velvet) chính thức có màn trình diễn solo đầu tiên trên sân khấu. Cô tham gia chương trình âm nhạc Music Bank quảng bá ca khúc Hello.

Tiết mục của sao nữ là một trong những phần biểu diễn được khán giả mong đợi nhất. Tuy nhiên, thực tế diễn ra trên sân khấu khiến người hâm mộ thất vọng về cả phần nghe lẫn phần nhìn, theo Insight.

Hình ảnh gây thất vọng của Joy trên sân khấu Music Bank. Ảnh: Insight.

Nữ thần tượng xứ Hàn bị tố hát nhép lộ liễu dù chỉ phải trình diễn ca khúc nhẹ nhàng, vũ đạo đơn giản. Tạo hình của người đẹp cũng không được đầu tư, nhạt nhòa hơn so với các nữ vũ công bên cạnh. Sân khấu thiết kế đơn giản càng khiến Joy trông lạc mốt.

Màn trình diễn của Joy nhận nhiều đánh tiêu cực từ khán giả và truyền thông xứ Hàn. Đông đảo người hâm mộ bày tỏ sự thất vọng trước màn thể hiện và đầu tư hình ảnh của người đẹp trong màn solo đầu tay.

Joy sinh năm 1996, tên thật là Park Soo Young và thành viên của nhóm nhạc Red Velvet. Trước đó, cô đã tham gia một số bộ phim như The Liar and His Lover (Kẻ nói dối và người tình), The Great Seducer (Trò chơi tình yêu)… Ngoài ra, cô nổi tiếng khi vào vai vợ chồng hờ với Yook Sung Jae (BTOB) trong chương trình We Got Married.

Nữ ca sĩ 25 tuổi từng cho biết cô lo lắng đến mất ngủ vì sản phẩm âm nhạc riêng. Album Hello bao gồm 6 bài hát. Trong đó, Hello – ca khúc chủ đề, chứa đựng những ca từ đầy hy vọng để quên đi ngày tháng khó khăn trong quá khứ và chào đón tương lai đẹp hơn.