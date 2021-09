Nữ ca sĩ Hàn bị miệt thị ngoại hình

Thành viên nhóm nhạc tân binh Purple Kiss đã phải đối mặt với một số bình luận tiêu cực về ngoại hình.

Theo Koreaboo, người hâm mộ Hàn Quốc đã lên tiếng bênh vực Swan trước những bình luận tiêu cực về ngoại hình cho rằng cô không phù hợp để trở thành thần tượng. Trên mạng xã hội, không ít ý kiến nhận xét Swan có cân nặng quá khổ so với một nghệ sĩ. Những ý kiến này còn chê bai cô có đôi chân to so với tổng thể cơ thể.

Trước những chê bai, nhiều khán giả ca ngợi giọng hát độc đáo của Swan đồng thời chỉ trích những lời nhận xét về cơ thể và cân nặng là không lịch sự.

Swan phải đối mặt với rất nhiều bình luận tiêu cực về ngoại hình. Ảnh: Koreaboo.

Một số khán giả bình luận bảo vệ Swan: “Không quan trọng ngoại hình như thế nào, cô ấy sẽ xinh đẹp theo cách của riêng mình. Hãy dừng những quan điểm lỗi thời”, “Swan có thể làm bất cứ điều gì mà cô ấy muốn với cơ thể của mình”, "Tôi thấy Swan có ngoại hình rất dễ thương".

Nữ ca sĩ Moonbyul (Mamamoo) cũng có lời động viên dành cho Swan. “Chị nghĩ em không nên quá căng thẳng về điều đó. Em là một ca sĩ và hãy làm tốt công việc của mình. Như vậy là quá đủ”, cô nói.

Đây không phải là lần đầu tiên người ta bàn luận về ngoại hình của Swan. Kể từ khi Purple Kiss ra mắt, ngoại hình của Swan luôn trở thành chủ đề để dư luận bàn tán.

Vấn đề miệt thị ngoại hình (body shaming) đã trở nên phổ biến trong ngành công nghiệp giải trí ở Hàn Quốc. Tuy nhiên trong khoảng thời gian gần đây, khán giả đang thay đổi khi nhiều thần tượng lên tiếng về việc bản thân cảm thấy thoải mái khi có ngoại hình đặc biệt. Người hâm mộ tin rằng đây là sự thay đổi tích cực và hy vọng điều này sẽ được lan tỏa mạnh mẽ.