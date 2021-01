Nữ ca sĩ Halsey mang thai

Halsey nhận được nhiều lời chúc mừng khi tiết lộ cô chuẩn bị sinh con đầu lòng. Nữ ca sĩ từng bị sảy thai khi đang biểu diễn trên sân khấu vào năm 2015.

Ngày 27/1, trên trang cá nhân, nữ ca sĩ Halsey thông báo đang mang thai con đầu lòng của cô với biên kịch Alev Aydin. Bình luận về bài viết của bạn gái, Aydin bày tỏ cảm xúc: "Cảm xúc đong đầy. Anh yêu em, em yêu".

Nghi vấn về mối quan hệ của cặp ca sĩ - biên kịch xuất hiện từ tháng 1, khi Halsey đăng ảnh chụp chung với Aydin lên mạng. Tuy nhiên, thời điểm đó, hai người không hề liên tiếng về chuyện tình cảm. Việc công khai có con được coi là lời xác nhận về chuyện tình cảm của hai người.

Halsey thông báo mang thai con đầu lòng.

Việc Halsey mang thai là tin mừng không chỉ với cô, mà còn với cả người hâm mộ và đồng nghiệp. Giọng ca 27 tuổi vốn được chẩn đoán khó mang thai hơn phụ nữ bình thường.

Nữ ca sĩ tiết lộ cô đã tiến hành đông lạnh trứng từ năm 2018 do mắc chứng lạc nội mạc tử cung - một rối loạn gây đau đớn, có thể dẫn đến vô sinh hoặc mang thai ngoài tử cung.

Halsey, lúc đó mới 23 tuổi, chia sẻ: "Với tôi, đông lạnh trứng là điều quan trọng và tôi đủ may mắn để có thể đưa ra lựa chọn trên. Nhưng tôi cũng phải quyết liệt và tự nhắc nhở rằng mình cần phải bảo toàn khả năng sinh nở, bảo vệ chính bản thân mình".

Trước đó, Halsey từng bị sảy thai một lần vào năm 2015 khi cô đang đi lưu diễn.

Nữ ca sĩ tiết lộ khi biết bản thân bị lạc nội mạc tử cung, cô cảm thấy "buồn vui lẫn lộn". “Thật nhẹ nhõm khi biết rằng mình không hề nhạy cảm thái quá hay tự tưởng tượng ra mọi chuyện. Nhưng rồi tôi lại thấy tồi tệ khi nhận ra mình phải sống với căn bệnh mãi mãi*, Halsey tâm sự.

Vài tháng sau khi nhận được chẩn đoán từ bác sĩ, Halsey phát hiện cô đang mang thai. "Trước khi tôi thực sự hiểu được đứa bé có ý nghĩa gì với với tương lai, sự nghiệp và cuộc sống của bản thân, tôi nhận ra mình đã sảy thai ngay trên sân khấu, giữa buổi biểu diễn", cô kể lại trong chương trình The Doctors.

Halsey nhớ lại: “Cảm giác bạn vẫn nhìn thấy và biểu diễn trước hàng trăm, hàng nghìn khán giả trong khi đang chảy máu ướt hết quần áo. Khoảnh khắc đó, tôi nhận ra bản thân không hề muốn một lần nữa phải đưa ra lựa chọn giữa việc bản thân muốn làm và không thể làm, chỉ vì căn bệnh này. Vì vậy, tôi từ bỏ mọi việc và tìm cách chữa bệnh".

Nữ ca sĩ 27 tuổi từng bị sảy thai trong lúc biểu diễn trên sân khấu.

Theo bài viết của E! Online, vào thời điểm trả lời phỏng vấn, Halsey đã thực hiện nhiều cuộc phẫu thuật và tình trạng sức khỏe có nhiều cải thiện.

Halsey tên thật là Ashley Nicolette Frangipane, sinh năm 1994 tại Mỹ. Cô bắt đầu đi hát từ năm 2012, nhưng chỉ được khán giả yêu âm nhạc chú ý từ năm 2015 khi giành được giải Rising Star tại Billboard Women in Music. Nữ ca sĩ 27 tuổi là chủ nhân của các ca khúc Without Me, You Should Be Sad, Gasoline, Now Or Never... Trước Alev Aydin, Halsey từng hẹn hò với rapper G-Eazy, Yungblud và nam diễn viên Evan Peters.