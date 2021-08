Nữ ca sĩ giàu nhất thế giới kiếm 1,7 tỷ USD thế nào?

Sau 5 năm không phát hành album mới, Rihanna vẫn được mệnh danh là nữ ca sĩ giàu nhất thế giới. Cô sở hữu khối tài sản 1,7 tỷ USD nhờ vào việc kinh doanh.

Ngày 4/8, Forbes công bố Rihanna chính thức trở thành tỷ phú USD. Cô là nữ ca sĩ giàu nhất thế giới với gia tài 1,7 tỷ USD . Trong các sao nữ ở Hollywood, khối tài sản của Rihanna chỉ đứng sau bà hoàng truyền hình Oprah Winfrey ( 2,7 tỷ USD ).

Theo Daily Star, thương hiệu mỹ phẩm Fenty Beauty và dòng nội y Savage x Fenty chiếm đến 90% gia tài đồ sộ của nữ ca sĩ. Số tiền còn lại chủ yếu là tiền bản quyền âm nhạc, thù lao đóng phim.

Rihanna hiện là nữ ca sĩ giàu nhất thế giới.

Sớm thành triệu phú USD nhờ âm nhạc

Ở tuổi 17, Rihanna tạo tiếng vang toàn cầu với album Music of the Sun. Ca khúc Pon de Replay giành vị trí số một trên nhiều bảng xếp hạng thế giới. Những album sau đó là A Girl Like Me và Good Girl Gone Bad nhanh chóng đưa tên tuổi nữ ca sĩ thành ngôi sao toàn cầu.

Theo Daily Star, Rihanna là ngôi sao có phong cách âm nhạc đa dạng. Điều đó giúp nữ ca sĩ thu được lượng lớn người hâm mộ. Trong suốt sự nghiệp âm nhạc lâu dài và thành công, cô được đề cử hơn 600 lần và có hơn 200 lần chiến thắng, tiêu biểu là giải thưởng của BRIT, Grammy, nhiều lần lập kỷ lục Guinness thế giới.

Trong vòng 10 năm từ 2006-2016, Rihanna tổ chức tổng cộng 6 tour diễn. Trong số đó, The Diamonds World Tour là thành công nhất. Với việc thu về 155 triệu USD , The Diamonds World Tour của Rihanna nằm trong top 20 tour diễn có doanh thu cao nhất mọi thời đại.

Theo SCMP, Rihanna bán được hơn 60 triệu album và 215 triệu bản nhạc kỹ thuật số. Vào năm 2016, cô bỏ túi 7,6 triệu USD từ việc phát trực tuyến và 2,5 triệu USD từ doanh số bán hàng. Ngôi sao gốc Barbados cũng sở hữu cổ phần của dịch vụ phát trực tuyến Tidal. Hiện công ty được định giá hàng triệu USD.

Những tour diễn doanh thu khổng lồ giúp nữ ca sĩ trở thành triệu phú USD.

Ngoài âm nhạc, Rihanna thử sức trong lĩnh vực phim ảnh. Tuy không quá rực rỡ như sự nghiệp cầm micro, ngôi sao da màu được hội yêu phim biết đến qua một số tác phẩm, gần nhất là Ocean’s 8 (2018).

Trong phim, Rihanna đóng vai tội phạm công nghệ, giúp băng nhóm thực hiện phi vụ cướp trang sức trị giá 100 triệu USD . Bộ phim mang về doanh thu 297 triệu USD toàn cầu. Nữ ca sĩ cũng góp mặt trong bản làm lại của Annie (2014), Home và thu về tổng cộng 41, 5 triệu USD từ việc đóng phim, theo SCMP.

Thành tỷ phú nhờ kinh doanh

Số tiền kiếm được từ âm nhạc và phim ảnh chỉ là một phần trong gia tài của Rihanna. Trong thời gian còn đi hát, cô đảm nhận vai trò thiết kế cho Armani và River Island, làm đối tác của MAC. Nữ ca sĩ thay mặt công ty giao dịch với nhiều thương hiệu như Dior, Cover Girl.

Năm 2014, Rihanna đảm nhận vai trò giám đốc sáng tạo của Puma, ra mắt dòng quần áo và giày dép mang đặc trưng của nữ ca sĩ.

Trong nhiều năm, ngôi sao 33 tuổi phát hành tổng cộng 11 loại nước hoa. Theo Forbes, dòng nước hoa đầu tay của cô mang tên Reb’l Fleur thu về tổng cộng 80 triệu USD .

Sau thời gian hợp tác với MAC, Puma… nữ ca sĩ quyết định thành lập thương hiệu mỹ phẩm riêng. Với phương châm “tạo ra dòng mỹ phẩm phù hợp cho mọi màu da”, Fenty Beauty ra đời năm 2017 và sớm trở thành thương hiệu được săn đón.

Theo SCMP, chỉ sau một năm ra mắt, doanh thu của công ty đạt mức 550 triệu USD . Con số này đánh bại những thương hiệu của nghệ sĩ nổi tiếng khác, bao gồm Kylie Cosmetics của Kylie Jenner, KKW Beauty của Kim Kardashian West và Jessica Alba's Honest Co.

Thành công của Fenty Beauty giúp Rihanna được ông lớn LVMH để mắt. Năm 2019, tập đoàn thời trang xa xỉ Pháp sở hữu một nửa cổ phần, Rihanna có 15% cổ phần của Fenty Beauty. Điều đó giúp Rihanna trở thành một trong những nghệ sĩ giàu nhất hành tinh. Thời điểm đó, khối tài sản của nữ ca sĩ được Forbes định giá 600 triệu USD .

Theo Forbes, trong khi doanh số mỹ phẩm toàn cầu bị chững lại do đại dịch, Fenty Beauty lại ngày càng ăn nên làm ra. Đến tháng 8/2021, cổ phiếu của công ty tăng gấp 7,5 lần những năm trước. Điều này giúp Fenty Beauty được định giá 2,8 tỷ USD .

Theo Forbes, Rihanna nâng mức sở hữu từ 15% lên đến 50% cổ phần của Fenty Beauty. Vì vậy, với 1,4 tỷ USD , cô chính thức trở thành tỷ phú USD. 10 năm đi hát của Rihanna không bằng 4 năm kinh doanh của nữ ca sĩ.

Hai thương hiệu Fenty Beauty và Savage x Fenty giúp Rihanna trở thành tỷ phú.

Năm 2017, tạp chí Time gọi Fenty Beauty là một trong 25 thương hiệu tốt nhất thế giới. Sự uy tín từ thương hiệu giúp Rihanna nhanh chóng thành công. Năm 2020, nữ ca sĩ tiếp tục ra mắt dòng Fenty Skin. Báo cáo từ LVMH cho thấy dòng mỹ phẩm có khởi đầu hứa hẹn và duy trì sức hút của thương hiệu Fenty Beauty.

Đầu tháng 8, công ty tiếp tục tung ra dòng nước hoa unisex mang tên Fenty Parfum. Theo SCMP, mùi hương do chính Rihanna chọn lựa được dự đoán cháy hàng thời gian tới.

Forbes đưa tin Fenty Beauty không là thương hiệu hái ra tiền duy nhất của Rihanna. Hiện tại, Rihanna sở hữu 30% cổ phần (khoảng 270 triệu USD ) của Savage x Fenty - thương hiệu nội y ra mắt năm 2018 với tư cách là liên doanh của tập đoàn TechStyle Fashion.

Tuy nhiên, Savage × Fenty không ổn định như thương hiệu trang điểm Fenty Beauty. Trong mùa dịch, LVMH và Rihanna ra quyết định đình chỉ công ty, chờ thời cơ tốt hơn để trở lại. Bộ sưu tập cuối cùng của nhãn hàng nội y ra mắt từ tháng 11/2020.

Trong cuộc phỏng vấn The New York Times, Rihanna cho rằng cô không nghĩ rằng mình trở nên giàu có nhờ kinh doanh. “Tôi chưa từng nghĩ mình kiếm được nhiều tiền như vậy. Tuy nhiên, dù con số là bao nhiêu cũng không ngăn cản tôi tiếp tục làm việc”, Rihanna khẳng định.

Trong cuộc phỏng vấn với Forbes, chuyên gia kinh tế Shannon Coyne khẳng định Rihanna là một trong những nghệ sĩ thành công nhất thế giới - nếu xét ở góc độ tài chính.

“Ngay cả khi không thích âm nhạc của Rihanna, không ai có thể phủ nhận cô ấy là chuyên gia trong lĩnh vực thời trang và làm đẹp”, Coyne khẳng định.

Tuy thành công với công việc kinh doanh, Rihanna liên tục gặp những lời phàn nàn. Bởi, sau 5 năm kể từ album Anti (2016), cô chưa có kế hoạch ra mắt sản phẩm mới. Theo Forbes, người hâm mộ vẫn chờ đợi ngày nữ ca sĩ trở lại đường đua âm nhạc - lĩnh vực đưa cô đến đỉnh vinh quang.