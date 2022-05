Nữ ca sĩ gây tranh cãi với điệu nhảy sexy

Tại lễ hội của Đại học Seoul, nữ ca sĩ BIBI mời một nam sinh lên sân khấu và thể hiện vũ đạo sexy với anh. Điệu nhảy của cô trở thành chủ đề gây tranh cãi.

Điệu nhảy sexy với fan nam của nữ ca sĩ BIBI Nữ ca sĩ BIBI biểu diễn tại lễ hội thường niên của Đại học Hàn Quốc. Cô mời một nam sinh lên sân khấu và thể hiện vũ đạo gợi cảm.

Ngày 31/5, Sports Kyunghyang đưa tin khán giả Hàn Quốc tranh cãi về vũ đạo mang tính gợi cảm của nữ ca sĩ solo BIBI với một nam sinh viên tại lễ hội trường đại học.

Ngày 24/5, BIBI xuất hiện tại lễ hội hàng năm của Đại học Hàn Quốc, Seoul. Trước khi thể hiện ca khúc Best Lover, cô mời một nam sinh viên lên sân khấu để "hỗ trợ cô biểu diễn".

Nữ ca sĩ BIBI bị chỉ trích vì nhảy sexy với sinh viên nam tại lễ hội đại học.

Giữa màn trình diễn, BIBI tiến lại gần, đặt tay nam sinh này vòng qua ôm eo cô và kết thúc bài hát bằng cách hôn má anh. Chứng kiến hành động có phần táo bạo của nữ ca sĩ, khán giả hò reo cổ vũ.

Tuy nhiên, sau khi video ghi lại màn biểu diễn được đăng tải trên mạng xã hội, BIBI nhận phải phản ứng trái chiều. Một số khán giả chỉ trích nữ ca sĩ có hành động "quá lố", "phản cảm".

Họ để lại nhận xét như "Tại sao cô ấy lại làm vậy ở khuôn viên trường học?", "Tôi không biết nhảy khêu gợi lại là fan service (cử chỉ được thực hiện nhằm làm hài lòng fan) đó", "Đổi lại thì tôi cũng không muốn thấy nam ca sĩ bắt fan nữ chạm vào cơ thể mình trên sân khấu".

Mặt khác, nhiều người lên tiếng bênh vực BIBI. "Gần đây cô ấy có hôn fan nữ nhưng chẳng ai nói gì", "Chỉ là fan service đơn giản mà mọi người nhạy cảm quá", "Cũng không phải chúng ta còn sống trong thời đại ngày xưa. Cô ấy thật tuyệt" là một số bình luận từ khán giả.

BIBI tên thật là Kim Hyung Seo, sinh năm 1998. Cô theo đuổi phong cách âm nhạc tự do và độc đáo, với dòng nhạc chủ đạo là R&B, Soul, Hip-hop và Ballad. Một số ca khúc tiêu biểu của cô gồm BAD SAD AND MAD, BINU, Kazino, Maybe If...